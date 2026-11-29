Bruno Perone restaure la confiance à Anderlecht après une crise. Le club vise le top 4 et le top 8 en Europa League grâce à sa nouvelle cohésion.

Bruno Perone a transformé la donne au Sporting Club d' Anderlecht après une période difficile. Le Portugal a remis de l'ordre dans un effectif dérouté.

Mi-octobre, le Sporting a connu une période très compliquée. Défaite à Zagreb en Europa League. Elimination au Beerschot en Coupe de Belgique. Et une lourde correction 4-0 à Gand.

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Une réponse immédiate et concrète de la direction

La victoire à Bialystok (0-3) était certes venue atténuer l'amertume de ce constat. Mais la direction, en tête, avait alors ouvertement mis en doute la capacité de l'entraîneur à gérer efficacement ce noyau pléthorique.

Et c'est là précisément queest parvenu à redresser la situation. En opérant des choix forts qui ont confiné, à terme, à l'émergence d'un onze de base assez cohérent. L'émergence d'Onya Seke ? C'est lui.

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Le repositionnement efficace dedans le cœur du jeu ? C'est encore lui. Mais au-delà de ces données objectives, il y a cette impression de communion entre lui et son groupe. Vitor Bruno vit les rencontres comme personne sur le banc.

La cohésion retrouvée du groupe mauve

Son envie de revanche semble servir de ciment. Et son équipe renvoie l'impression d'adhérer désormais au plan de l'entraîneur portugais. L'ambiance est complètement changée au sein du vestiaire du Sporting.

Résultat : depuis la défaite à Gand, le 25 octobre, Anderlecht a joué 6 matchs sur 2 tableaux différents. L'Europa League et le championnat. Seul le Club de Bruges a privé les Mauves de la victoire.

Anderlecht s'est effectivement imposé face à Westerlo, Salzbourg, OHL, OF1 Crète et donc l'Antwerp. La dynamique est clairement en place et les résultats suivent.

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Des ambitions précises pour la suite de la saison

Alors certes l'élimination en Coupe au Beerschot, quand le Sporting était occupé à poser les fondations de sa nouvelle bâtisse, fait tache. Mais force est de constater que désormais, les Bruxellois, 11e en Europa League, peuvent nourrir l'ambition du top 8.

Ce classement permet d'éviter les barrages et d'aller directement en 8e. En championnat, Anderlecht se rapproche du top 4. Les performances sont solides et régulières.

Même si le Sporting de Bruno n'a marqué que 16 fois depuis le début du championnat, soit un but de plus que la Louvière, il y a fort à parier, que la direction aurait signé pour un tel bilan en début de saison.