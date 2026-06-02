Anderlecht : Lotfi Mostefa échappe à une mise à l'écart immédiate au collège échevinal

Le collège échevinal d'Anderlecht a refusé de prendre des mesures disciplinaires contre l'échevin du Logement Lotfi Mostefa (PS) dans l'affaire de clientélisme au CPAS, malgré les pressions du MR. Une audition communale n'a pas été jugée nécessaire, tandis que les investigations judiciaire et parlementaire se poursuivent.

Le collège échevinal d' Anderlecht s'est réuni mardi matin pour examiner la position des échevins liés à Huisvesting Lotfi Mostefa (PS). À l'issue des discussions, il a été décidé qu'aucune mesure immédiate ne serait prise à son encontre, notamment une démission forcée ou une audition communale, dans le cadre du scandale de clientélisme touchant le CPAS d' Anderlecht (l' Anderlecht se Haard).

Le MR, qui fait partie de la majorité collégiale avec PS-Vooruit et Les Engagés, était à l'origine de la demande de sanctions à l'encontre de Mostefa. Les libéraux réclamaient que les échevins concernés se mettent au moins temporairement en retrait, mais cette proposition n'a pas été retenue au sein du collège. Selon le bourgmestre Fabrice Cumps (PS), une telle mesure ne peut être prise sans une procédure préalable d'audition communale.

Il a expliqué que la majorité des membres du collège a estimé qu'une telle audience n'aurait pas de valeur ajoutée supplémentaire compte tenu de l'enquête judiciaire en cours et de la commission d'enquête parlementaire déjà en place. Avec ses cinq membres, dont le bourgmestre, PS-Vooruit disposait d'une majorité pour s'opposer à la tenue d'une audition, ce qui a clos le débat. Cumps a précisé que, bien que des opinions divergentes existent au collège, la décision majoritaire prévaut.

Vooruit a indiqué qu'il ne souhaitait pas organiser une troisième enquête parallèle, en plus des deux procédures déjà en cours. Les récits divergent quant au déroulement exact de la réunion : le MR affirme que Les Engagés aurait quitté la séance et ne se serait pas prononcé, ce que l'échevine Fatiha El Ikdimi (Les Engagés) a catégoriquement démenti.

Elle a expliqué avoir dû sortir brièvement pour un appel téléphonique, mais a confirmé que son groupe avait bien voté en faveur de l'audition, invitant à consulter le procès-verbal. Ce document n'est toutefois pas encore disponible publiquement. Si la situation semble bloquée au niveau du collège échevinal, les issues judiciaire et parlementaire peuvent encore déboucher sur des sanctions à l'encontre de Mostefa. Parallèlement, El Ikdimi espère obtenir un siège au conseil d'administration du CPAS d'Anderlecht, où Mostefa est président.

Elle a souligné que ce conseil a le pouvoir de demander la suspension du président. Une réunion extraordinaire du conseil d'administration est prévue le 4 juin, ouverte à l'ensemble des conseillers communaux, ce qui pourrait être l'occasion de relancer le débat sur le rôle de Mostefa au sein de l'institution





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