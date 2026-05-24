Anderlecht n'a pas existé sur la pelouse du Parc Duden : l'USG a été à la hauteur du derby

Le derby entre Anderlecht et l'USG a été marqué par la victoire de l'USG qui a dominé le match et a marqué quatre buts contre les trois de Anderlecht. La différence de qualité entre les deux équipes est palpable, avec l'USG affichant plus d'envie, de grinta, d'engagement et d'implication.

Une véritable correction. Anderlecht n'a pas existé sur la pelouse du Parc Duden . Bien sûr, il n'y avait plus rien à gagner, ni à perdre.

Mais cette défaite et surtout la manière résument la différence qui sépare actuellement les deux équipes. Il y avait tout simplement plus d'envie, de grinta, d'engagement et d'implication côté unioniste. Un derby n'est jamais un match comme les autres. Seul, l'USG a été à la hauteur de celui-ci.

Anderlecht avait résisté en finale de la Coupe de Belgique, il y a dix jours. Les Mauves se sont créé la première opportunité sur une volée de, lui aussi servi par le médian suédois, s'est chargé du but du break (21e). Du K-O même. Puisqu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu qu'une équipe sur la pelouse.

Envie, fluidité, duels gagnés, l'Union s'est régalée des boulevards laissés dans l'entrejeu. (42e) ont puni la passivité mauve et ont plié la rencontre avant la mi-temps. Six tirs cadrés, quatre buts : l'Union a fait preuve de beaucoup d'efficacité.a porté le score à 5-0 sur sa spéciale tête au deuxième poteau sur coup de coin (59e).

Taquin le public unioniste a scandé'Les adieux à un serviteur du club : Guillaume François mis à l'honneur à l'Union Le but d'Ibrahim Kanaté ne change rien au constat : l'Union reste la meilleure équipe de la capitale. Les'jaunes et bleus' ont remporté quatre des cinq derbies. Les joueurs de David Hubert terminent la saison à la deuxième place avec 53 points. Anderlecht se classe quatrième et totalise 33 unités.

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