Anderlecht oppose sa supériorité, mais est frustré par l'égalisation

Tout semblait en œuvre pour Anderlecht dans le temps initial des trois quarts d'heure udvik. Le club bruxellois dominait les Buffalo, la domination fiscalisée juste avant le quart d'heure de jeu.

Tout avait pourtant bien commencé pour Anderlecht. Bien dans le rythme, le club bruxellois prenait rapidement le dessus sur les Buffalos. Une domination qui était concrétisée juste avant le quart d'heure de jeu.

Bertaccini héritait du cuir en surface et tentait de trouver Cvetkovic sur un centre. Le ballon était dévié dans ses propres filets par un défenseur gantois. Les Anderlechtois poursuivaient sur leur rythme et il fallait un grand Davy Roef pour les empêcher de doubler la mise. Le portier intervenait notamment devant Bertaccini et Cvetkovic.

En face, La Gantoise semblait bien impuissante. Et pourtant. Les locaux égalisaient contre le cours du jeu. Goore se retrouve à jouer de Camara et sert Duverne qui n'a plus qu'à conclure.

De quoi frapper les Mauves. Ce n'est pas Cvetkovic qui vous dira le contraire. L'attaquant répond aux intimidations de Van der Heyden par un mauvais geste, il est exclu juste avant la pause. Circulez il n'y a plus rien à voir.

Les deux équipes proposent un piètre football après la pause. Les visiteurs, Coosemans en tête, gagnent du temps dès qu'ils le peuvent. Une stratégie logique, faute d'être glorieuse.

En revanche, les Gantois manquent d'idées malgré leur supériorité numérique. Le score n'évoluera plus. Anderlecht conserve sa 4e place et reste européen sur papier. Quelques jours avant la finale de la Coupe de Belgique face à l'Union





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Anderlecht - Buffalo Goore - Camara Duverne - Anderst - Centre Bertaccini - Cvetkovic - Dropped Ball - Goal -

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