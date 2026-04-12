Anderlecht renverse La Gantoise dans un match riche en rebondissements

Anderlecht s'impose face à La Gantoise dans un match de football haletant, marqué par un penalty, des buts en fin de match et des retournements de situation. Revivez les moments clés de cette rencontre.

Le match débute sur les chapeaux de roues. Dès les premières minutes, Kanga se distingue, créant le danger dans le camp adverse, tandis que De Cat met Roef à l'épreuve de l'autre côté du terrain. Le début de la première mi-temps penche finalement en faveur des visiteurs. Les Buffalos obtiennent un penalty suite à une main de Maamar. Kanga, chargé de la conversion, donne l'avantage aux siens à la 22e minute. Ce but consolide la stratégie de La Gantoise .

Les transitions sont fulgurantes, mettant à rude épreuve une défense bruxelloise dépassée. Sonnés par l'ouverture du score, les Mauves réagissent enfin vers la fin de la première période, Cvetkovic manquant de peu l'égalisation.\Après la pause, le schéma tactique reste inchangé. Anderlecht s'efforce d'animer le jeu face à une équipe gantoise, à la fois attentiste et menaçante. Skoras illustre cette dynamique en forçant Heekeren, remplaçant de Coosemans blessé avant le coup d'envoi, à l'intervention. Le temps file et les locaux éprouvent des difficultés à se montrer dangereux. Leur domination territoriale finit par se traduire sur coup de pied arrêté. Hazard exécute un coup franc bien placé. Roef dévie le ballon, mais celui-ci atterrit dans les pieds de Verschaeren. Entré en jeu pour remplacer De Cat blessé, le jeune joueur relance Anderlecht à la 80e minute. Cette étincelle se transforme en véritable embrasement dans le temps additionnel.\Degreef, profitant d'un nouveau ballon repoussé par Roef, offre la victoire à Anderlecht à la 90e + 3 minute. Quelques instants plus tard, Bertaccini scelle le score final à la 90e + 6 minute, donnant au match son allure définitive. La rencontre, pleine de rebondissements, démontre la résilience d'Anderlecht et la capacité de La Gantoise à rester compétitive. Les tactiques et les changements de joueurs ont été cruciaux, révélant l'intensité et l'importance de chaque action. La gestion des moments clés, comme les penalties et les coups de pied arrêtés, a clairement influencé le résultat. Le match souligne également l'importance des remplaçants et leur impact potentiel sur le cours de la partie, prouvant que la profondeur de l'effectif est un atout majeur. L'ambiance était palpable, avec des supporters présents et une tension constante, rendant ce match particulièrement mémorable pour les fans de football





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