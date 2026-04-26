Anderlecht : Une performance en demi-teinte et des frustrations persistantes

Analyse détaillée de la rencontre d'Anderlecht, mettant en lumière les performances individuelles, les erreurs tactiques et les moments clés du match. Le match a été marqué par une exclusion, des buts spectaculaires et une lutte acharnée au milieu de terrain.

La rencontre entre Anderlecht et son adversaire a été marquée par une frustration palpable pour le capitaine Colin Coosemans , qui aurait grandement bénéficié de la présence et de l'allonge de Kjell Scherpen pour contrer les buts décisifs de Zorgane .

Coosemans est resté impuissant sur le troisième but, ne réalisant aucun arrêt significatif. Ilay Camara, peu visible offensivement, a été remplacé à la mi-temps par Lucas Hey, sans que ce changement tactique n'ait un impact notable sur le cours du match. Killian Sardella a connu une exclusion prématurée et regrettable suite à un geste impulsif, un coup de tête sur Guilherme, compromettant ainsi les chances de son équipe.

Moussa Diarra s'est distingué comme le joueur le plus combatif d'Anderlecht, assurant une défense solide et se permettant même des sorties audacieuses, même en infériorité numérique. Son endurance a fini par le rattraper, le contraignant à céder sa place à Angély en fin de match. Ali Maamar a livré un duel intéressant face à Anan Khalaili, initialement déséquilibré sur le papier.

Après avoir été pris de court sur le premier but, il s'est racheté en délivrant une passe décisive pour Cvetkovic, égalisant le score. Il a maintenu une solidité constante tout au long de la rencontre. Nathan Saliba a fait preuve de course et d'intensité, mais a manqué de propositions créatives avec le ballon. Son absence de carton jaune est un point positif, assurant sa présence pour le prochain match contre Bruges.

Marco Kana, de retour à son poste d'origine, n'a pas réussi à suivre Zorgane sur les deux buts, ne laissant pas une impression marquante. Tristan Degreef a apporté un soutien précieux à Maamar pour contenir Khalaili, mais a été invisible en phase offensive. Yari Verschaeren a démontré de belles intentions avec une frappe au-dessus du but, mais a manqué de concrétisation, un problème récurrent dans sa carrière.

Thorgan Hazard a évolué à différents postes, attaquant, soutien d'attaque et relayeur, incarnant le courage de son équipe face à une situation difficile. Mihajlo Cvetkovic a confirmé son talent de buteur en reprenant parfaitement le centre de Maamar, s'imposant comme un titulaire incontournable pour Taravel. Il a été remplacé par Adriano Bertaccini. Kjell Scherpen n'a eu qu'un seul arrêt à effectuer, sur un coup franc de Bertaccini, et n'a pu intervenir sur le but de Cvetkovic.

Kevin MacAllister a reçu un deuxième carton jaune, le plaçant désormais sous la menace d'une suspension. Christian Burgess a évité l'échauffourée qui a conduit à l'exclusion de Sardella, profitant des longs ballons anderlechtois en deuxième mi-temps. Ross Sykes a manqué une occasion importante de marquer en début de match et s'est approché de la cible sur un coup de tête en deuxième période, sans prendre de risques défensifs.

Anan Khalaili a été constamment sollicité par ses coéquipiers pour mettre la pression sur Maamar, avec succès en obtenant l'assist du premier but, mais a été moins influent en deuxième mi-temps. Adem Zorgane a réalisé un doublé inattendu, profitant des erreurs de marquage pour inscrire deux buts spectaculaires. Raul Florucz, de retour après une longue absence, n'a pas réussi à se créer des occasions et a eu du mal à exister face à Moussa Diarra.

Il a été remplacé par Ousseynou Niang, qui a tenté un petit pont risqué avant de subir un tacle. Kamiel Vande Perre a répondu à la bousculade initiale de Cvetkovic en affichant l'intensité nécessaire dans son jeu. Guilherme a marqué un but exceptionnel, rappelant celui d'Adnan Januzaj contre l'Angleterre. Anouar Ait El Hadj a fluidifié le jeu entre le milieu de terrain et les attaquants, ouvrant la voie au deuxième but de Zorgane.

Kevin Rodriguez, bien contenu par Sardella en première mi-temps, n'a pas abandonné mais a eu peu d'impact dans la surface de Coosemans





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