Anderlechtse gemeenteraad: politieke beïnvlozing bij sociale woningtoewijzing

De voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa (PS), is beschuldigd van politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen. Meerderheidspartijen en de burgemeester zijn streng, maar de voorzitter verdedigt zich. Er wordt ook gevraagd om zijn aftreden als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij en zijn bevoegdheid als schepen van Huisvesting.

Tijdens de gemeenteraad in Anderlecht werd de politieke beïnvlozing bij de toewijzing van sociale woningen besproken. Pano kon aantonen dat de voorzitter van de Anderlechtse Haard , Lotfi Mostefa (PS), de toewijzing beïnvloedt.

Meerderheidspartijen Les Engagés en CD&V waren streng, terwijl burgemeester Fabrice Cumps (PS) zijn voorzitter verdedigde. Van 'hij moet aftreden' tot 'hij geniet het vermoeden van onschuld', dit was de gespannen Anderlechtse gemeenteraad. Ook bij andere meerderheidspartij MR zijn ze streng voor de PS en Mostefa.

'Ik vind het schandalig, maar voor mij is het niet echt een verrassing, want dit is wat ik al maanden aanklaag', zegt Marcela Gori, die ook vicevoorzitter is van de Anderlechtse Haard. 'Hij kan niet aanblijven', stelt ze. 'Wanneer zulke ernstige feiten aan het licht komen, ook al is er een vermoeden van onschuld, moet men zolang het onderzoek loopt een stap opzij zetten. ' Gemeenteraadslid Anne Mertens (CD&V) van de meerderheid schaart zich achter die mening.

'Zolang we niet weten wat de feiten precies zijn, zou hij van mij moeten aftreden. Ik stond versteld toen ik de Pano-reportage zag. Daarin kwamen gelijkaardige zaken naar voren die wij momenteel in het OCMW aan het rechtzetten zijn.





Schepen Lotfi Mostefa beïnvloedt toewijzing sociale woningen bij Anderlechtse HaardLotfi Mostefa, PS-schepen van Huisvesting in Anderlecht, heeft honderden persoonlijke berichten en spraakberichten van hemzelf getoond aan Pano. Deze documenten onthullen dat hij onrechtstreeks invloed heeft op de toewijzing van sociale woningen in de gemeente Anderlecht. De schepel besluit welke woning uiteindelijk huurders kan binnengelaten.

Un lanceur d'alerte dénonce irrégularités et malversations au Foyer anderlechtois, ciblant Lotfi MostefaUn lanceur d'alerte, qui s'est identifié sous le nom de 'le corbeau', a envoyé de nombreux courriers dénonçant des irrégularités, anomalies et malversations au sein du Foyer anderlechtois, en particulier contre le président du Foyer, Lotfi Mostefa. Le lanceur d'alerte a également révélé des démarches illégales effectuées par Mostefa, telles que l'impression et le publipostage de tracts électoraux pendant les heures de travail.

Liberalen vragen tijdelijke ontslag van Anderlechtse schepen Mostefa wegens integriteitsproblemenDe liberale partij MR heeft de tijdelijke ontslag van de Anderlechtse schepen van Huisvesting, Lotfi Mostefa (PS), gevraagd wegens integriteitsproblemen. Uit onderzoek van Pano blijkt dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen beïnvloedt bij de sociale huisvestingsmaatschappij waar hij voorzitter is.

Parket van Brussel opent onderzoek naar mogelijke corruptie bij Anderlechtse Haard na Pano-reportageHet parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart na de Pano-reportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het is al het 4e onderzoek waarin de Anderlechtse Haard betrokken is. Dat heeft VRT NWS vernomen bij het Brusselse parket.

