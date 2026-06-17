Les Diables Rouges ont gagné 2-1 contre les Seattle Sounders, mais Cristiano Ronaldo a été critiqué pour avoir joué contre son équipe. De plus, Paolo Falzone a été condamné à 27 ans de prison, mais sa détention pourrait être plus courte. Les réseaux sociaux sont en pleine euphorie devant Angleterre-Croatie (DIRECT).

Le meilleur match, les réseaux sociaux se régalent devant Angleterre-Croatie (DIRECT). La taxe sur les kots étudiants va coûter 62 % plus cher, mais le bourgmestre de Louvain-la-Neuve assume : Ils consomment sans contribuer financièrement.

Le mot chocolat disparaît des emballages : qu'est-ce que cela cache ? Prudence si vous avez acheté ce produit chez Lidl : il contient des morceaux de plastique, il est demandé de le ramener en magasin. Les Diables Rouges ont gagné 2-1 : ils ont disputé un drôle de match amical… en pleine Coupe du Monde.

Comme prévu, les Diables Rouges ont affronté les Seattle Sounders, l'équipe de MLS qui leur prête leurs installations le temps de la Coupe du Monde. Avec une petite victoire à la clé (2-1). Il joue contre son équipe, Trop gênant : Cristiano Ronaldo se fait incendier sur les réseaux sociaux après Portugal-Congo. Des jours difficiles : Lionel Messi s'explique après avoir fondu en larmes contre l'Algérie à la Coupe du Monde.

Pluie de buts et nouveaux records : Mbappé, Messi et Haaland brillent pour leurs entrées en lice au Mondial. Condamné à 27 ans de prison, Paolo Falzone pourrait néanmoins en sortir dans 5 ans : Avec la détention préventive, il aura atteint le tiers de sa peine. Paolo Falzone passera la nuit à la prison de Mons.

Reconnu coupable de sept meurtres et de 79 tentatives de meurtre dans le dossier du carnaval de Strépy-Bracquegnies, il a été condamné à 27 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Mons. Mais sa détention pourrait être plus courte. Antonino Falzone n'ira pas en prison malgré sa condamnation à deux ans de réclusion : voici pourquoi. Il joue contre son équipe, Trop gênant : Cristiano Ronaldo se fait incendier sur les réseaux sociaux après Portugal-Congo.

On se régale, Kane est trop fort : les réseaux sociaux sont en pleine euphorie devant Angleterre-Croatie (DIRECT). J'ai fini à l'hôpital car je n'avais bu qu'un seul verre d'eau sur la journée : quels sont les conséquences d'une déshydratation ? Dilution des stocks d'uranium, levée des sanctions, aide de 300 milliards... : le texte du protocole d'accord avec l'Iran dévoilé par les États-Unis.

Je désapprouve : Maxime Prévot dénonce l'invitation des Talibans à Bruxelles, mais ne peut la bloquer. Un juré d'assises peut-il en manipuler d'autres ? Selon Nathalie, l'homme accusé d'avoir tué sa sœur a été acquitté à tort. On voit la fumée à des kilomètres à la ronde : un énorme incendie ravage un commerce à Morlanwelz





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