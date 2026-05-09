En Angleterre, Premier League, les 'Red Devils' de Manchester redoublent les efforts pour s'imposer face aux 'Black Cats' de Sunderland. Les Mancuniens demeurent en 3e position au général avec 65 points, Sunderland est en 12e avec 48 unités. Maxim De Cuyper a Worlds Pour Brighton, et offre un doublé de passes décisives, permettant ainsi à ses siens de gagner 3-0 contre Wolverhampton et monter provisoirement à la 7e place. Hagi Rattage Net Worth des 'Cherries' prowadzą leur victoire contre Fulham, 1-0. Enfin, Ryan Christie et Joachim Andersen commettent des fautes techniques dans les deux affrontements.

En cages à Sunderland , les 'Red Devils' n'ont toujours pas trouvé la faille dans la défense des 'Black Cats'. Les Mancuniens demeurent en 3e position au général avec 65 points, Sunderland est en 12e avec 48 unités.

Titulaire avec Brighton, Maxim De Cuyper a offert un doublé de passes décisives lors de la victoire 3-0 des siens face à Wolverhampton. Il a d'abord servi Jack Hinshelwood (1er), puis Lewis Dunk quatre minutes plus tard (5e). Yankuba Minteh a clôturé le spectacle en fin de rencontre (86e). Ce succès positionne les 'Seagulls' provisoirement à la 7e place, synonyme de qualification pour les barrages de la Conference League.

Fulham a perdu 0-1 à domicile contre Bournemouth. L'unique but de la rencontre a été marqué par Rayan. Les deux équipes ont été réduites à 10. Le milieu de terrain des 'Cherries' Ryan Christie a été exclu à la 41e minute.

Le défenseur de Fulham Joachim Andersen est lui aussi rentré plus tôt aux vestiaires (45e+7) Timothy Castagne a joué 83 minutes pour les Cottagers. Avec cette victoire, Bournemouth effectue la bonne opération en renforçant sa 6e place (55 points)





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