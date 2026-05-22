Angleterre renonce à quelques stars pour la Coupe du monde 2026

Thomas Tuchel a dévoilé la liste de 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde FIFA, dans laquelle il a laissé filer certains noms de renom, tout en choisissant d'autres venus de clubs tels que Manchester City, Chelsea, Arsenal et Bayern Munich.

Le tour des sélections pour la Coupe du monde 2026 continue, et ce vendredi, c'était au tour de l' Angleterre . Thomas Tuchel , le sélectionneur, a fait des choix qui ont étonné le monde du ballon rond, en annonçant la liste de 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde de football, coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Parmi les absences les plus notables, Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold et Harry Maguire n'ont pas été retenus par le sélectionneur Thomas Tuchel. En revanche, Ivan Toney fait son retour. Les Anglais s'envoleront pour les États-Unis 50 ans après leur seul et unique sacre au Mondial. Les Three Lions pourront compter sur un effectif fourni en qualité.

Le meilleur buteur de leur histoire, Harry Kane, sera de la partie tout comme la star madrilène Jude Bellingham et le nouveau champion d'Angleterre Bukayo Saka





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