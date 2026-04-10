Anissa Baddouh, tireuse d'élite du Hainaut : l'ambition et la précision

Portrait d'Anissa Baddouh, jeune tireuse sportive du Hainaut, qui s'est imposée dans une discipline exigeante. Malgré les défis, elle vise toujours l'excellence et les Jeux Olympiques, espérant concilier sport de haut niveau et carrière.

À 24 ans, Anissa Baddouh est une figure incontournable du tir sportif dans le Hainaut . Cette discipline exigeante, souvent méconnue du grand public, rythme sa vie depuis l'enfance. Tout a débuté presque par hasard, lors d'une fête foraine : ' J’ai découvert le tir sportif à la Ducasse, à la foire. Mon papa ne voulait absolument pas que je fasse ça, il voulait m’amener à la pêche aux canards. Mais bon, il a cédé et au final, je me suis lancée ', explique-t-elle.

Ce qui n'était qu'une simple curiosité enfantine s'est rapidement transformé en une véritable passion. Dès l'âge de 8 ans, Anissa a fréquenté assidûment les stands de tir, faisant de cette discipline une composante essentielle de son existence. Aujourd'hui, c'est au club de Dour qu'elle s'entraîne avec une rigueur implacable, au minimum trois fois par semaine, consacrant de nombreuses heures à perfectionner sa technique. \Dans le tir sportif, une discipline de précision ultime, chaque détail revêt une importance cruciale, chaque geste est répété d'innombrables fois jusqu'à ce qu'il devienne parfaitement automatique. En compétition, l'improvisation est proscrite : ' Il faut savoir tenir 60 coups avec la même technique, sans avoir d’éléments parasites qui vont nous distraire… Donc c’est vrai qu’au bout de 60 coups, on est quand même un petit peu lessivés '. L'objectif, bien qu'il puisse sembler simple en apparence, requiert une concentration absolue : viser juste, encore et encore. ' On doit quand même tirer sur une pièce de 2 euros à 10 mètres… Il faut savoir aligner les ronds parfaitement dans notre viseur pour pouvoir faire le meilleur score possible ', précise Anissa. Cette quête de précision, au millimètre près, exige une maîtrise tant mentale que technique. La jeune femme jongle avec ces exigences tout en perfectionnant sa gestion du stress et sa capacité à se concentrer. Elle participe à des compétitions internationales depuis plusieurs années, ce qui témoigne de son niveau et de son engagement. Cependant, 2024 marque une période plus difficile pour elle, notamment en raison de sa non-participation aux Jeux de Paris. \Malgré ce coup dur, Anissa Baddouh garde le cap et demeure résolument tournée vers l'avenir, nourricière d'ambitions grandioses. ' Je me dis qu’avec toutes les années passées dans un stand, j’aimerais quand même bien aboutir au final à quelque chose de plus grand encore ', confie-t-elle avec une détermination palpable. Son regard se porte déjà vers l'avenir, imaginant un potentiel futur aux Jeux Olympiques : ' Peut-être plus Brisbane en 2032, on va dire '. Toutefois, pour atteindre ce niveau d'excellence, un obstacle majeur persiste : le manque d'infrastructures en Belgique qui permettent de concilier pleinement la pratique d'un sport de haut niveau et une carrière professionnelle épanouissante. Inspirée par des modèles étrangers, notamment français, elle aspire à vivre un jour de sa passion, ou du moins à trouver un équilibre durable entre le travail et le tir sportif, tout en continuant à viser l'excellence et à représenter son pays sur la scène internationale





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