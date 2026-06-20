Anne Hathaway, grossesse et filmographie s'allongent

Anne Hathaway, actrice vedette du Diable s'habille en Prada 1 et 2, d'Interstellar, ou encore de Batman The Dark Knight Rises, dévoile un détail qui parle de lui-même sur les réseaux sociaux. Anne Hathaway voit sa filmographie bien s'allonger lors de son année 2026.

Anne Hathaway , actrice vedette du Diable s'habille en Prada 1 et 2, d'Interstellar, ou encore de Batman The Dark Knight Rises, dévoile un détail qui parle de lui-même sur les réseaux sociaux.

Anne Hathaway voit sa filmographie bien s'allonger lors de son année 2026. Premièrement, on a pu la retrouver dans 'Mother Mary' de David Lowery qui est sorti en avril aux États-Unis. Ensuite, on pouvait l'apercevoir dans 'Le Diable s'habille en Prada 2', de David Frankel, dans son rôle d'Andrea Sachs, aux côtés de Meryl Streep. Autre grosse sortie avec l'actrice en tête d'affiche : Odyssey, de Christopher Nolan, où elle interprétera Pénélope.

L'actrice de 43 ans voit également sa famille s'agrandir puisque la star d'Hollywood vient d'annoncer sa grossesse. Elle va devenir maman pour la troisième fois de sa vie après avoir donné naissance à Jonathan en 2016 et Jack en 2019. Sur une publication Instagram, on voit la future mère avec un ventre rond avec une légende 'Baby, I'm yours', en français 'Bébé, je suis à toi.

' Zelensky menace frontalement un allié de la Russie d'intervenir sur son territoire : 'S'il ne le fait pas, nous le ferons' Les violents orages font des dégâts en Belgique : un moulin datant de 1512 et récemment rénové a été renversé par le vent. Aucune trace du remboursement : Charlotte achète une cuisine IKEA pour plus de 6.000 euros mais ne reçoit qu'une partie de sa commande. Surprise : Angèle fait une grande annonce à ses fans. Voir plus d'articles





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anne Hathaway Filmographie Grossesse David Lowery David Frankel Christopher Nolan Pénélope Zelensky Violents Orages Belgique IKEA Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé Coupé

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Athénée de Marchienne-au-Pont : Une œuvre réalisée par les élèves de 26 établissements dévoiléeToute l'actualité belge et internationale sur RTBF.be : retrouvez toutes les news info, sport, culture, musique et bien plus encore et accédez aux chaînes TV, radio et marques de la RTBF.

Read more »

Actualités en Belgique : éducation, météo et événements diversPlusieurs écoles liégeoises annulent les examens CE1D et CESS, des orages et fortes chaleurs traversent la Belgique, et d'autres actualités nationales sont rapportées, incluant des déclarations politiques et des événements sportifs.

Read more »

Actualités en Belgique : canicule, mobilisation enseignante, drame de Lyhanna et divers incidentsRécapitulatif de plusieurs actualités en Belgique : canicule et risques sanitaires, blocage d'école par des profs, annulation des examens en province de Liège, affaires judiciaires, incendie à Herstal, et autres faits divers.

Read more »

Le coût financier de la prolongation nucléaire en BelgiqueL'État belge a versé plus de 27 millions d'euros à Engie et Luminus suite aux clauses du 'Phoenix deal' pour Doel 4 et Tihange 3.

Read more »

Double alerte météorologique : chaleur et orages intenses en BelgiqueL'IRM met en garde l'ensemble du pays contre une chaleur étouffante en journée et des orages violents dès 21h, avec risque d'éclairs, de vents violents et de grêle

Read more »

Des dizaines de blikseminslations, une meule renversée à Kruisem : les orages ont causé des dommages en Flandre occidentale et orientaleLes prochaines jours seront marqués par des températures élevées et des orages avec des grêlons en Flandre occidentale et orientale.

Read more »