Annelies Verlinden verdedigt i-Police-beleid tegen zware Kamerkritiek

Minister Annelies Verlinden weerlegt in de Kamer kritiek op het mislukte i-Police-project. Ze benadrukt dat ze niets te verbergen heeft en wijst beschuldigingen van de hand.

Minister van Justitie Annelies Verlinden ( CD&V) heeft zich tijdens een intensieve zitting van de Kamercommissie Justitie fel verdedigd tegen de hevigste kritiek op het geflopte i-Police-dossier. De politieke spanning piekte toen de minister, omringd door scherpe vragen van zowel oppositiepartijen als coalitiegenoten, stellig verklaarde dat zij geen enkele vorm van verantwoordelijkheid wilde dragen voor de schandalige afloop van het project. Zij benadrukte dat er sprake is van onterechte verdachtmakingen en baseerde haar betoog uitsluitend op vaststaande feiten, terwijl ze elke suggestie van persoonlijke fouten of verborgen informatie categorisch verwierp.

Kritiek op kosten en wanbeheer door Kamerleden

Tijdens de hoorzitting kregen de justitieminister en haar partijgenoten het hard te verduren van diverse fracties die het bestuurlijke falen aan de kaak stelden. Alexander Van Hoecke (Vlaams Belang) kwalificeerde het dossier als bijzonder zwaarwichtig, terwijl Katja Gabriëls (Anders) sprak van redelijk hallucinante feiten die moeilijk te geloven zijn voor het grote publiek. Matti Vandemaele (Groen) constateerde cynisch dat iedereen achteraf zit te kijken zonder iemand die daadwerkelijk zijn verantwoordelijkheid neemt in deze crisis.

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De kritiek kwam echter niet alleen van de oppositie; ook binnen de huidige meerderheid was sprake van ontevredenheid over de gang van zaken. Brent Meuleman (Vooruit) gaf aan dat er veertien miljoen euro aan overheidsgeld is verbrast, een situatie die hij volstrekt onaanvaardbaar noemt gezien het feit dat het gaat om de centen van de belastingbetaler. Maaike De Vreese (N-VA) waarschuwde dat dit soort wanbeheer ten koste gaat van de politieke geloofwaardigheid van de regering, wat de druk op het kabinet verder opvoerde.

Verlinden wees naar feiten en juridische procedures

In haar verweer hield Minister Annelies Verlinden stand met de boodschap dat zij met een rechte rug in de commissie zat omdat zij wist dat zij niets te verbergen had. Zij eiste een strikt onderscheid tussen bewezen feiten enerzijds en louter veronderstellingen of verdachtmakingen anderzijds. Volgens de minister is het belangrijk om te benadrukken wie er allemaal bij het proces betrokken waren, waaronder zijzelf in haar hoedanigheid van minister van Binnenlandse Zaken in de vorige regering-De Croo, om zo het volledige plaatje van de besluitvorming duidelijk te krijgen.

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Over de enorme financiële schade uitte de minister twijfel, waarbij zij aangaf dat de uitbetaalde bedragen mogelijk niet volledig als definitief verloren belastinggeld moeten worden beschouwd. Zij verwijst hierbij naar de lopende juridische procedure rond demet Sopra Steria, waarvan de uitkomst pas helderheid zal geven over de uiteindelijke kosten. Verlinden benadrukte dat dit geen relativering is van de ernst van de vaststellingen van het Rekenhof, maar wel een nuanceering van de definitieve boekhouding.

Oppositie eist parlementair onderzoek en waarheid

De reacties van de Kamerleden na de uiteenzetting van de minister bleven koud. Franky Demon (CD&V) probeerde zijn partijgenote te verdedigen door te betreuren dat i-Police is geflopt, maar haalde tegelijkertijd uit naar de persoonlijke aantijgingen die tegen haar werden gemaakt. Desondanks lieten de leden van de meerderheid merken niet echt tevreden te zijn met de uitleg. Brent Meuleman (Vooruit) gaf aan nog steeds bijkomende vragen te willen stellen in toekomstige gedachtenwisselingen, wat aangeeft dat de satisfactie uitblijft.

De oppositie nam de antwoorden van de minister niet in ontvangst en dreigde met escalatie. Matti Vandemaele (Groen) stelde dat er honderdtwintig miljoen euro belastinggeld kwijt is geraakt zonder dat er iemand verantwoordelijk wordt gesteld. Hij kondigde aan dat de minister moet ophouden met het geven van vaag antwoord en drong erop aan om over te gaan tot een parlementaire onderzoekscommissie. Dit orgaan moet volgens hem de onderste steen bovenhalen om eindelijk de echte politieke verantwoordelijken aan te wijzen voor deze historische mislukking.