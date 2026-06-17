Annick De Ridder face à la critique : est-elle suffisamment ouverte à l'input des autres ?

La ministre des Transports Annick De Ridder fait face à des critiques de la part de la majorité et de l'opposition au Parlement flamand concernant sa décision de laisser De Lijn économiser sur le transport scolaire dans l'enseignement spécial.

La ministre des Transports Annick De Ridder (N-VA) est-elle suffisamment ouverte à l'input des autres, ou bien pousse-t-elle ses dossiers sans trop se soucier des conséquences ?

C'est une question qui resurgit à nouveau. La mécontentement concernant la suppression du transport scolaire dans l'enseignement spécial est pour ses critiques un exemple supplémentaire d'une tendance : la ministre des Transports pousse trop fort sa propre volonté.

La ministre des Transports Annick De Ridder fait face à des critiques de la part de la majorité et de l'opposition au Parlement flamand concernant sa décision de laisser De Lijn économiser sur le transport scolaire dans l'enseignement spécial, ce qui conduit à moins de courses et à des temps de trajet plus longs pour les élèves vulnérables. Annick De Ridder est connue pour son approche rigoureuse : elle maintient fermement les objectifs budgétaires, même si cela signifie passer outre les instances d'avis, comme les conseils de transport régionaux, ou provoquer les coalisants et les partisans de son propre parti.

La ministre est confrontée aux prochaines années à une série de dossiers importants, notamment les futures économies chez De Lijn à partir du 1er juillet, la connexion Oosterweel controversée financièrement et la mise à jour en retard de l'infrastructure de mobilité en Flandre. Les bancs du Parlement flamand ont résonné d'un son unanime aujourd'hui : la majorité et l'opposition ont tous appelé Annick De Ridder à l'ordre concernant la mission pour De Lijn de réduire le transport scolaire dans l'enseignement spécial.

C'est maintenant un spectacle familier : une tempête sur un problème de mobilité, avec la ministre au centre de l'attention. Dans le cas du transport scolaire, la ministre est résolue. De Lijn a reçu un budget pour cela, 139 millions d'euros, et doit s'y tenir, même si la compagnie de transport a dû dépasser ce montant l'an dernier.

Cela conduira inévitablement à une réduction du nombre de courses, à moins d'arrêts à domicile et à plus de temps en bus le matin et le soir. Sous son prédécesseur Lydia Peeters (Anders. ), il y avait une directive : aucune élève ne devait passer plus de 90 minutes par trajet en bus. Pour De Lijn, cela était déjà affaibli en une objectif informel et la nouvelle économie creusera cette ambition encore plus.

Cette tension entre rigueur financière et conséquences sociales sur le terrain se fait sentir comme une petite trace à travers la période de gouvernement de De Ridder. Depuis son arrivée en septembre 2024, elle se montre comme une ministre qui maintient fermement les objectifs numériques, à la frustration de l'opposition, des coalisants, du milieu et même de ses propres partisans.





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