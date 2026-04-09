Annulation d'un concert électro à Watermael-Boitsfort : riverains et réglementations environnementales s'opposent

Un projet de concert électro en plein air à Watermael-Boitsfort, en Belgique, est annulé suite à l'opposition des riverains et à des problèmes de conformité environnementale. L'organisateur, Hangar, cherchait à organiser l'événement sur le site de l'ancien siège d'Axa. Cependant, le projet a été bloqué en raison de préoccupations concernant le bruit, la fragilité de l'environnement et le non-respect des permis existants. Le collectif recherche activement une nouvelle localisation.

La contestation est partie des résidents voisins, rapidement appuyée par plusieurs organisations environnementales. Elisabeth Cohen, qui réside dans l'un des 160 appartements de luxe du complexe immobilier adjacent, déplore l'absence totale de consultation. De son balcon, elle observe un étang et un espace vert en face, et sur sa droite, le bâtiment de la Royale Belge à quelques dizaines de mètres.

Lorsqu'elle apprend, il y a quelques jours, la planification d'un tel événement dans cet environnement protégé, elle est immédiatement inquiète. \'C'est un secteur en bordure de la forêt de Soignes. C'est une décision prise sans prendre en compte les répercussions sur la nature. Il existe un biotope très sensible, des oiseaux nichent sur l'étang. Sans évoquer le bruit, de 14 heures à 23 heures : et la musique électronique, ça génère beaucoup de bruit…', explique cette habitante, craignant que ce concert ne représente un dangereux précédent. Elisabeth Cohen et ses voisins peuvent se rassurer. Contacté par la RTBF, l'organisateur confirme qu'il recherche une solution à ce qui ressemble à un regrettable problème. Le collectif Hangar, un acteur majeur de l'industrie musicale, est le principal organisateur de soirées électro en Belgique. Récemment, Hangar a transformé le tunnel du Cinquantenaire en une immense piste de danse, deux ans après avoir réuni les fêtards sous la Place des Palais. Leur dernière idée ? Inviter 4000 personnes en extérieur, sur l'esplanade de l'ancien siège de l'assureur Axa, le long du Boulevard du Souverain, à Watermael-Boitsfort. \Comme à son habitude, le collectif sollicite alors les autorités communales par l'intermédiaire du bourgmestre David Leisterh (MR), ainsi que le propriétaire du bâtiment, l'assureur Baloise : tous deux sont favorables. L'organisateur prend également la peine de consulter Bruxelles Environnement, l'autorité régionale qui supervise le respect du cadre réglementaire strict entourant tout événement diffusant du son amplifié en plein air. Contactée par la RTBF, l'administration régionale reconnaît des 'contacts informels', mais déclare n'avoir reçu 'aucune demande officielle d'autorisation' pour ce concert prévu dans moins d'une semaine. Dans un échange de courriels datant du début de février qui nous est parvenu, Bruxelles Environnement ne ferme pas complètement la possibilité de l'événement, sous réserve du respect de certaines conditions, notamment l'interdiction de diriger le son et les lumières vers la zone Natura 2000. Confiant, Hangar met en vente ses 4000 billets, qui trouvent rapidement preneurs. Cependant, par la suite, les acteurs concernés se rendent compte qu'un tel rassemblement musical ne respecterait pas le permis d'environnement encadrant les activités sur le site de la Royale Belge. Deux conditions sont violées : le site ne peut pas accueillir plus de 300 personnes, et aucun son amplifié n'est autorisé. Il reste la possibilité théorique de déroger au permis d'environnement, mais la législation ne le permet pas. Il est important de noter que ces infractions potentielles n'étaient pas mentionnées dans l'échange de courriels préalable dont nous avons eu connaissance. 'Ce n'était pas une position officielle et complète de Bruxelles Environnement', se défend la porte-parole de l'administration. Vendredi dernier, refroidis par ce problème administratif et la mobilisation des riverains, le collège communal de Watermael-Boitsfort renonce. De même, le propriétaire du bâtiment retire son invitation à Lost Frequencies. Sur quel site bruxellois installera-t-il ses platines ? Le compte à rebours a commencé pour Hangar, qui affirme être sur le point de trouver un accord : 'c'est une question d'heures.





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