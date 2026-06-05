Annulation d'une visite du commissaire européen Kubilius pour des raisons de sécurité

Le commissaire européen Kubilius a annulé une visite prévue en Wallonie en raison de manifestations pro-palestiniennes, soulignant des difficultés logistiques pour assurer la sécurité. Les rencontres avec Thales et FN Herstal ont été reportées.

Selon le cabinet Daerden, prévoir un service d'ordre adéquat en moins de 24 heures s'est avéré impossible, d'autant que la présence de quelques manifestants pro-palestiniens laissait présager des renforts.

On pouvait recevoir une huitaine de policiers fédéraux, mais cela aurait été insuffisant vu le profil particulier des activistes. Pourtant, seule une petite délégation était signalée sur place, suscitant l'étonnement dans les couloirs de la Commission. Jamais le commissaire Kubilius n'avait dû annuler une visite pour motifs sécuritaires, malgré des manifestations en France ou en Italie, regrettait le cabinet du ministre-président wallon Adrien Dolimont (MR). Notre présence n'a pas été jugée nécessaire.

Cette action est très pacifique et n'impacte pas la voie publique. Les manifestants ont affirmé qu'ils restaient sur place et n'entendent pas quitter les lieux avant ce soir. Une réunion avec Thales a été reprogrammée au Berlaymont. Une autre avec la FN Herstal sera également reprogrammée.

L'incident rappelle le chahut lors de la visite du commissaire Fitto sur le campus UCharleroi le 1er avril dernier, en présence également d'Adrien Dolimont





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