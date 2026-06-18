Annulation des examens CE1D et CESS dans les écoles liégeoises

Une cinquantaine d'établissements secondaires de la région liégeoise annulent les épreuves certificatives CE1D et CESS prévues ce vendredi. La décision concerne l'ensemble des écoles de Liège et de Wallonie-Bruxelles Enseignement de la zone liégeoise, ainsi que certains établissements du réseau libre. Les raisons invoquées incluent l'impossibilité d'accès aux épreuves, des incertitudes sur leur distribution, un manque de personnel prévisible et des difficultés d'accès aux bâtiments. Les élèves seront évalués par leurs conseils de classe, qui informeront les parents sans pénaliser les enfants.

Ce vendredi, une cinquantaine d'établissements secondaires de la région liégeoise ont annoncé l'annulation des épreuves certificatives CE1D et CESS . Cette décision concernant l'ensemble des écoles de la ville de Liège ainsi que celles de Wallonie-Bruxelles Enseignement sur la zone de Liège .

Certains établissements du réseau libre sont également touchés par cette mesure. Selon un courrier émanant des directions d'écoles de Wallonie-Bruxelles Enseignement de la zone liégeoise, les conditions indispensables à l'organisation de ces épreuves ne sont pas réunies à ce jour et à cette heure.

Les motifs invoqués sont multiples : l'impossibilité d'accès aux épreuves, les incertitudes quant à leur distribution, le manque prévisible de personnel pour assurer l'encadrement des élèves, l'accès aux établissements tant pour les élèves que pour les membres du personnel, ainsi que l'impossibilité de garantir certains aménagements raisonnables. En conséquence, les élèves seront évalués via les conseils de classe. Ces conseils évalueront les aptitudes de chaque élève et informeront les parents de la situation de leur enfant.

Le but poursuivi n'est évidemment pas de pénaliser les enfants, mais de tenir compte des circonstances exceptionnelles et de poursuivre le processus d'évaluation dans le respect des meilleures conditions possibles pour tous. Cette situation inédite soulève de nombreuses questions quant à l'organisation des examens dans la région, particulièrement en cette période où les conditions météorologiques et logistiques semblent perturber le fonctionnement habituel des établissements scolaires.

Les autorités pédagogiques travaillent à trouver des solutions alternatives pour permettre aux élèves de compléter leur parcours scolaire sans préjudice excessif. Les parents et les élèves sont invités à se rapprocher de leurs écoles respectives pour obtenir toute information complémentaire concernant les modalités d'évaluation et les prochaines étapes. La priorité reste la sécurité et le bien-être des élèves, tout en assurant une transition aussi fluide que possible vers les échéances académiques ultérieures.

Les répercussions de cette annulation massive sur le calendrier scolaire et les délibérations de fin d'année restent à préciser, mais les directions d'écoles se sont engagées à communiquer rapidement les adaptations nécessaires





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