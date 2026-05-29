Annulation partielle des examens à Liège : une décision dans l'intérêt des élèves

Face à la grève persistante des enseignants, la ville de Liège a annoncé l'annulation des examens internes du secondaire tout en maintenant les épreuves obligatoires. Une mesure destinée à réduire la pression sur les élèves et à préparer une rentrée scolaire sereine, malgré les tensions avec le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La décision d'annuler une partie des examens de fin d'année a été officialisée ce vendredi par la ville de Liège . Des réunions se sont tenues ce jeudi entre le pouvoir organisateur, les organisations syndicales et les directions des établissements concernés.

Autour de la table figuraient notamment les directions de l'athénée Waha, de Maurice Destenay, de l'École d'Hôtellerie, de l'école de coiffure, ainsi que de l'École Léon Mignon, qui regroupe également l'école d'armurerie, l'ICTIA et l'ICADI. Était également représenté le Centre Léonard de France, qui rassemble l'école d'horticulture et l'Académie des Beaux-Arts. Cette annulation concerne les examens internes du secondaire, tandis que les épreuves obligatoires comme le CEB dans le fondamental et les examens décrétés dans le secondaire sont maintenus.

Julie Fernandez Fernandez, échevine de l'enseignement à Liège, explique que les conseils de classe seront souverains pour les élèves concernés par la suppression des examens internes. Cette décision a été prise en accord avec les syndicats, qui réclamaient cette mesure depuis le début de la grève entamée le 18 mai.

Le mouvement de grève s'inscrit dans l'opposition aux réformes du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment l'augmentation de 10% de la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale, la réforme du régime des congés maladie des enseignants statutaires et le durcissement des conditions de fin de carrière. Pour Rudi Creeten, directeur de l'Athénée communal Léonie de Waha, cette annulation est une excellente nouvelle prise conjointement.

Il souligne que les enfants n'ont pratiquement pas eu cours depuis les dernières vacances et que l'organisation d'examens aurait été dénuée de sens pédagogique. De plus, cela aurait accentué les inégalités sociales, car les élèves n'ont pas eu un accès équitable aux apprentissages. L'échevine met en avant la bonne entente avec les syndicats et précise que la décision vise à ne pas mettre les jeunes sous pression et à concentrer les efforts sur une rentrée sereine.

Par ailleurs, le maintien des autres examens est guidé par des obligations légales. Un décret récent lie le passage de ces examens à des sanctions, soit pour les élèves, soit pour le pouvoir organisateur, en cas de non-organisation. Les établissements disposent d'une certaine latitude dans le respect de leur règlement d'ordre intérieur et des études, et peuvent s'appuyer sur l'évaluation continue.

En parallèle, l'échevine annonce que la préparation de la rentrée scolaire prochaine se fera sans prendre en compte les deux heures de travail supplémentaires voulues par la ministre Valérie Glatigny. Le décret programme n'étant pas encore voté, les horaires sont calculés sur 20 heures de cours face aux élèves, et non sur 22. La socialiste considère qu'il n'est pas tenable d'appliquer la réforme dès la rentrée, l'administration ne disposant pas des éléments nécessaires.

Elle appelle la ministre à faire preuve de bon sens et à respecter prioritairement les élèves, qui seraient les premières victimes d'une rentrée chaotique. Cette situation illustre les tensions actuelles dans l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, où les syndicats maintiennent la pression pour obtenir le retrait des mesures contestées. Les parents d'élèves expriment leur inquiétude face à une fin d'année scolaire perturbée, tandis que les directions d'écoles tentent d'organiser au mieux les évaluations restantes.

La décision liégeoise pourrait faire jurisprudence dans d'autres communes confrontées à des mouvements de grève similaires





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