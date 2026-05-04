Anthony Delon : Garde à vue et accusations de cruauté envers un animal

Anthony Delon a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour cruauté envers un animal, suite à une plainte de son frère Alain-Fabien Delon et de l'association 30 Millions d'Amis concernant la mort du chien d'Alain-Fabien, Obba. L'affaire soulève des questions sur les circonstances de la mort de l'animal et les tensions au sein de la famille Delon.

Anthony Delon a récemment été placé en garde à vue le 15 avril, suite à une enquête ouverte pour des accusations de sévices et d’actes de cruauté envers un animal.

Cette situation délicate a été révélée par RTL France et M6, plongeant la famille Delon dans une nouvelle controverse après le décès d’Alain Delon en août 2024. Le fils aîné de la légende du cinéma a été interrogé pendant plus de douze heures par les autorités avant d’être finalement libéré, sans qu’aucune poursuite ne soit engagée à ce stade.

Cette garde à vue intervient sur la base de deux plaintes distinctes : l’une déposée par son frère, Alain-Fabien Delon, et l’autre par l’association de défense des animaux, 30 Millions d’Amis. Le parquet de Montargis a ouvert une enquête préliminaire afin de faire la lumière sur les circonstances entourant cette affaire. L’élément central de cette enquête est la mort d’Obba, le chien d’Alain-Fabien Delon.

En mars dernier, ce dernier avait publiquement accusé son frère Anthony d’avoir ordonné l’abattage de l’animal en novembre 2024, sur la propriété familiale située à Douchy, dans la région parisienne. Selon les allégations d’Alain-Fabien, l’exécution d’Obba aurait été motivée par des tensions familiales et un conflit concernant la gestion des animaux.

L’avocate d’Anthony Delon a apporté une justification à cette décision controversée, expliquant que le Malinois, Obba, représentait un danger imminent pour Loubo, un autre chien appartenant à Alain Delon, qui est désormais sous la garde d’Anthony. Elle a décrit une scène où Obba aurait violemment attaqué Loubo, le prenant dans sa gueule et tentant de le tuer.

Plusieurs tentatives auraient été faites pour faire lâcher prise à Obba, y compris en lui jetant des pierres, avant que Loubo ne soit secouru et soigné par un vétérinaire, nécessitant des points de suture. L’avocate insiste sur le fait qu’il n’y avait aucune autre solution viable pour protéger Loubo.

Cependant, cette version des faits est contestée par d’autres témoignages qui évoquent un animal laissé sans soins appropriés pendant plusieurs semaines précédant l’incident. Ces témoins affirment qu’Obba aurait souffert de négligence et de manque d’attention avant d’être abattu. Cette allégation est fermement rejetée par Anthony Delon et son entourage. L’agent de sécurité qui a effectué le tir sur le chien a également été entendu par les enquêteurs, mais a été relâché sans encourir de poursuites.

Une perquisition a été menée au domicile d’Anthony Delon dans le cadre de l’enquête, mais n’a pas permis de retrouver l’arme utilisée pour abattre Obba. Dans une tentative de répondre indirectement aux accusations de son frère, Anthony Delon a publié une vidéo sur Instagram le samedi, dans laquelle il apparaît aux côtés de ses chiens, Loubo et Blew, sur la propriété familiale.

Cette publication a suscité des réactions diverses parmi les internautes, certains y voyant une tentative de minimiser la gravité des accusations et de se présenter comme un amoureux des animaux. L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités de chacun et de faire la lumière sur les circonstances exactes de la mort d’Obba. La situation reste tendue au sein de la famille Delon, et l’issue de cette affaire pourrait avoir des conséquences importantes sur leurs relations futures





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