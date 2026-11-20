Le chercheur Levent Alpöge d'Anthropic affirme avoir résolu l'Hypothèse de Riemann avec Claude, mais la preuve de 250 000 pages reste non vérifiée par la communauté scientifique.

Le chercheur turco-américain Levent Alpöge, employé d' Anthropic, a annoncé vendredi avoir résolu l'Hypothèse de Riemann en collaborant avec le modèle d'intelligence artificielle Claude. Cette affirmation concerne l'un des sept problèmes du millénaire du Clay Mathematics Institute, considérés comme les défis mathématiques les plus importants de la planète. Cependant, cette démonstration majeure n'a fait l'objet d'aucune vérification par la communauté scientifique internationale à ce jour.

Une Preuve Inédite et Non Validée

Levent Alpöge a publié vendredi un récit de ses travaux sur son site personnel, mais n'a pas rendu publique la démonstration intégrale. Selon ses propres déclarations, ce document fait plus de 250 000 pages et n'a pu être examiné par aucun mathématicien tiers. Le chercheur a précisé qu'il a utilisé l'interface Claude, sans spécifier la version exacte du modèle employée pour ce travail monumental. Anthropic n'a pas commenté immédiatement cette annonce lors de la sollicitation par l'Agence France-Presse.

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L'Impact des IA sur la Recherche Mathématique

Cette déclaration s'inscrit dans un contexte où l'augmentation des capacités des systèmes d'IA provoque des avancées significatives depuis l'an dernier. Début septembre, un modèle d'OpenAI avait résolu l'équation de Navier-Stokes en moins de quatre jours, un événement qui avait suscité un séisme dans le milieu académique. Début octobre, OpenAI a annoncé avoir résolu 377 problèmes différents, renforçant la présence de ces outils dans la recherche fondamentale. Brian Conrey, référence mondiale sur l'Hypothèse de Riemann, a qualifié ce moment de monumental pour l'histoire humaine, tout en reconnaissant que certains experts pourraient rester sceptiques.

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Le Contexte Historique et Financier

L'Hypothèse de Riemann, formulée en 1859 par le mathématicien allemand Bernhard Riemann, porte sur la répartition des nombres premiers. De nombreux théorèmes et algorithmes modernes reposent sur cette hypothèse fondamentale. Le Clay Mathematics Institute avait créé cette liste de sept problèmes en 2000 et promis un million de dollars pour la résolution de l'un d'entre eux. Le travail de Levent Alpöge sur Navier-Stokes impliquait déjà le mathématicien australien Tristan Buckmaster, qui avait critiqué le projet d'OpenAI pour ses similarités avec ses propres recherches. Ces éléments montrent l'interconnexion croissante entre les chercheurs humains et les modèles génératifs dans la résolution de problèmes complexes.

Les Prochaines Étapes et la Réaction Communautaire

Malgré l'enthousiasme exprimé par Brian Conrey qui juge cela comme la chose la plus importante jamais vue en mathématique, la vérification reste indispensable. La communauté scientifique attend désormais que la preuve soit publiée intégralement et soumise à un examen rigoureux par les pairs. Sans cette validation, l'affirmation d'Anthropic et Levent Alpöge reste une proposition théorique non confirmée. L'histoire des mathématiques réserve encore ses surprises quant à l'apport définitif de l'intelligence artificielle dans la résolution de ces énigmes séculaires.