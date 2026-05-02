Antonelli en Pole Position à Miami : Une Qualif Intense et un Risque d'Orage

Kimi Antonelli signe une troisième pole consécutive lors des qualifications du Grand Prix de Miami, devançant Leclerc et Verstappen. La séance a été marquée par des éliminations surprises et un incendie de la voiture Audi de Bortoleto. Un risque d'orage pourrait modifier l'heure du départ de la course.

Le Grand Prix de Miami a été le théâtre d'une séance de qualifications intense et pleine de rebondissements, marquée par des performances surprenantes et quelques incidents notables.

Oscar Piastri, bien qu'ayant ressenti une certaine pression en terminant à la sixième place, a réussi à se qualifier de justesse pour la Q2, évitant ainsi l'élimination précoce. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour plusieurs autres pilotes et équipes. Les Aston Martin, ainsi que les nouvelles Cadillac, ont été incapables de progresser, tout comme Arvid Lindblad et Gabriel Bortoleto.

L'incident le plus spectaculaire a sans doute été l'incendie de la voiture Audi de Bortoleto en fin de séance, ajoutant une dose de drama à la compétition. Cette situation a nécessité l'intervention rapide des équipes de sécurité pour maîtriser les flammes et assurer la sécurité de tous. La Q2 a confirmé les difficultés de certaines équipes, avec l'élimination de Nico Hülkenberg, des deux Haas, des deux Williams et de Liam Lawson.

Ces résultats soulignent les disparités de performance entre les différentes écuries et la difficulté pour les équipes du milieu de grille de rivaliser avec les leaders. Cependant, une lueur d'espoir est apparue pour Alpine, avec la qualification inattendue de Pierre Gasly et de Franco Colapinto en Q3. L'équipe dirigée par Flavio Briatore semble avoir trouvé un rythme intéressant sur le circuit de Miami, se positionnant comme la meilleure des équipes intermédiaires ce week-end.

Leur performance encourageante laisse présager une course compétitive et potentiellement riche en dépassements. La stratégie d'Alpine et la capacité de ses pilotes à exploiter pleinement le potentiel de leur monoplace seront des facteurs clés pour confirmer cette position. La Q3 a été dominée par une performance exceptionnelle de Kimi Antonelli, qui a signé le meilleur temps provisoire lors de son premier relais, devançant Charles Leclerc et le champion en titre Max Verstappen.

Ce temps impressionnant s'est avéré suffisant pour l'Italien, lui permettant de décrocher sa troisième pole position en carrière, et surtout, sa troisième pole consécutive. Cette série de succès confirme le talent et la vitesse d'Antonelli, qui s'impose de plus en plus comme un sérieux prétendant au titre mondial. Leclerc et Verstappen, bien que battus, restent des adversaires redoutables et seront certainement à l'affût pour la course de dimanche.

L'attention se porte désormais sur le départ du quatrième Grand Prix de la saison, prévu à 22h. Cependant, un risque d'orage plane sur l'événement, et la FIA pourrait être contrainte de modifier l'heure de départ pour assurer la sécurité des pilotes et des spectateurs. Des informations plus précises seront communiquées dans les prochaines heures, laissant les fans dans l'incertitude quant au déroulement de la course.

La météo pourrait jouer un rôle crucial dans le résultat final, et les équipes devront adapter leur stratégie en conséquence. L'anticipation est à son comble, et tous les yeux sont rivés sur le ciel de Miami





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formule 1 Miami Grand Prix Qualifications Kimi Antonelli Max Verstappen Charles Leclerc Pierre Gasly Franco Colapinto Météo Pole Position

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

F1 Miami : Une lutte interne pour le titre chez Mercedes ? “Il faut d’abord qu’on reste l’équipe à battre“Deux victoires en trois courses et la tête du championnat à seulement 19 ans. Avouez que l’histoire ressemble à un...

Read more »

Annulation de la conférence de l'imam Mohamed Toujgani à Jette suite à des menacesLa conférence prévue par l'imam Mohamed Toujgani, controversé pour ses anciennes prises de position, a été annulée par le Centre culturel d'Averroès Jettois et le Conseil musulman de Belgique en raison de menaces et de tensions suscitées par sa venue. Cette décision vise à préserver la sécurité des fidèles et du voisinage.

Read more »

Affaire Molenbeek : L'enquête sur les violences des supporters du FC Bruges clôturée, trois individus renvoyés devant le tribunalLe parquet de Bruxelles a clôturé l'enquête sur les violences commises par des supporters du FC Bruges à Molenbeek et a rédigé des réquisitions de renvoi pour trois individus, accusés de coups et blessures avec circonstances aggravantes de haine ou de mobile discriminatoire. Deux autres personnes sont poursuivies pour dégradation de biens en bande.

Read more »

– La trêve a-t-elle permis à Ferrari de réduire l’écart avec Mercedes ? 'J’espère surtout qu’on ne perdra pas de terrain'Deuxième du championnat des constructeurs avec trois podiums en autant de courses et une belle marge sur le troisième...

Read more »

Donald Trump déclare la fin des hostilités contre l’Iran, mais la guerre est-elle vraiment terminée ?Le président américain Donald Trump a annoncé la fin des hostilités contre l’Iran, conformément à la loi de 1973, mais la situation sur le terrain reste tendue. Des milliers de soldats américains sont toujours déployés au Moyen-Orient, et aucun accord de paix n’a été signé. Cette déclaration soulève des questions sur l’équilibre des pouvoirs entre le Congrès et la présidence.

Read more »

Molenbeek : Finale de Coupe de Belgique ternie par une attaque raciste et violente de hooligans de BrugesDes hooligans de Bruges ont attaqué le quartier de Molenbeek après la finale de la Coupe de Belgique, blessant des habitants et proférant des insultes racistes. L'enquête a mené à l'inculpation de trois personnes, mais les victimes estiment que le nombre d'inculpés est insuffisant.

Read more »