Antonelli signe une troisième pole consécutive à Miami

Kimi Antonelli a décroché la pole position du Grand Prix de Miami, devançant Max Verstappen et Charles Leclerc. Le pilote Mercedes se montre soulagé après une qualification tendue, tandis que Verstappen souligne les progrès de Red Bull et Leclerc exprime sa déception.

Kimi Antonelli a confirmé son statut de prodige en décrochant une troisième pole position consécutive ce samedi lors des qualifications du Grand Prix de Miami.

Le jeune pilote Mercedes a réalisé un temps de référence impressionnant dès son premier relais en Q3, un choix stratégique avisé puisque son deuxième tour a été annulé. Cette performance souligne non seulement sa vitesse brute, mais également sa capacité à prendre des décisions rapides et précises sous pression. À l'issue de la séance, Antonelli s'est montré visiblement soulagé, reconnaissant avoir frôlé l'erreur.

Il a confié avoir freiné trop tard, se montrant trop optimiste dans un virage clé, ce qui l'a plongé dans un moment de stress intense. La menace constante que représentent Max Verstappen et Charles Leclerc, deux des pilotes les plus talentueux du plateau, ajoutait une pression supplémentaire. Antonelli savait qu'une petite erreur pourrait lui coûter la pole position, et il a su éviter le piège.

Cette pole est un accomplissement majeur pour le jeune pilote, qui continue de surprendre le monde de la Formule 1 avec son talent exceptionnel et sa maturité impressionnante. Il devra maintenant transformer cette qualification prometteuse en victoire lors de la course de dimanche. De son côté, Max Verstappen, deuxième sur la grille, a souligné les progrès significatifs réalisés par Red Bull après un début de saison difficile.

Le champion du monde en titre a reconnu que la voiture avait été instable et difficile à maîtriser lors des trois premières courses, mais que des améliorations considérables avaient été apportées. Il a exprimé sa satisfaction de sentir à nouveau un contrôle total sur sa monoplace, ce qui lui permet de pousser à fond et d'extraire le maximum de performance.

Verstappen a insisté sur le fait que les progrès de l'équipe étaient incroyables, et qu'ils avaient réussi à trouver des solutions pour résoudre les problèmes qui les avaient freinés en début de saison. Il se montre confiant pour la course, estimant qu'il sera en mesure de se battre pour la victoire. L'amélioration de Red Bull est une bonne nouvelle pour le championnat, car elle promet une lutte plus serrée et plus passionnante entre les différentes écuries.

La capacité de Red Bull à rebondir après un début de saison compliqué témoigne de la qualité de son équipe et de sa détermination à rester au sommet. Charles Leclerc, troisième sur la grille, a affiché une certaine déception. Bien qu'il se réjouisse de voir plusieurs écuries se battre pour les premières places, il a regretté de ne pas avoir pu se rapprocher d'Antonelli.

Il a constaté que la distance qui le séparait du leader était plus importante que la veille, et qu'il avait perdu un peu de feeling avec sa voiture par rapport à vendredi. Leclerc a également noté que les moteurs Mercedes semblaient disposer d'un avantage en Q3, ce qui avait permis à Antonelli de réaliser un temps exceptionnel. Il a exprimé l'espoir que Ferrari puisse effectuer les ajustements nécessaires pour être en mesure de rivaliser avec Mercedes et Red Bull.

Leclerc a souligné l'importance de continuer à travailler dur pour améliorer la performance de la voiture et de retrouver le feeling qu'il avait perdu. Il reste optimiste quant aux chances de Ferrari de progresser et de se battre pour la victoire dans les prochaines courses. La course de dimanche s'annonce passionnante, avec une lutte attendue entre Antonelli, Verstappen et Leclerc, ainsi que les autres pilotes ambitieux du plateau.

Les fans pourront suivre l'action en direct dès 18h30 sur les médias de la RTBF





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