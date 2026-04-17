Antonin, le sourire au bout de la résilience : un combat courageux contre la leucémie

À près de 3 ans, Antonin, diagnostiqué d'une leucémie, mène un combat quotidien contre la maladie. Son parcours, marqué par des traitements lourds, une chimiothérapie mensuelle et des examens réguliers, est celui de la force et de l'espoir, avec un taux de guérison encourageant pour les enfants.

Lorsque la ducasse d’Ath résonne, Antonin, tout sourire, se met à danser dans son salon. À l’aube de ses trois ans, cet enfant débordant d’énergie et de joie passe d’une activité à l’autre avec une rapidité étonnante, ne laissant en rien deviner la maladie qui le frappe. Il y a plus d’un an, ses parents, inquiets, se rendent aux urgences en raison d’une fièvre persistante et de l’apparition de bleus sur le corps de leur fils.

« Je les ai vus un peu paniquer, courir dans tous les sens », se remémore Manon, la mère d’Antonin. « Je me suis dit qu’il y avait un problème et je ne me suis pas trompé. Depuis ce jour, ma vision de la vie a radicalement changé ». Le petit garçon est alors transféré en soins intensifs à La Louvière. Après deux jours d’incertitude, le diagnostic tombe : Antonin est atteint d’une leucémie. Le parcours s’accélère avec un transport en ambulance vers Bruxelles, suivi de l’administration de poches de sang et de transfusions de plaquettes. « Le lendemain, il recevait déjà sa première chimiothérapie ». Les phases de traitements les plus lourds sont maintenant derrière lui, mais Antonin doit continuer à prendre des médicaments au quotidien. « Il a encore trois comprimés de chimiothérapie à avaler, la chimio en sirop le soir et sa vitamine qu’il reçoit tous les jours », précise sa maman. Comme chaque lundi, une visite à Saint-Luc, un hôpital bruxellois spécialisé dans les cancers pédiatriques, est au programme. Ce jour-là, Antonin reçoit sa chimiothérapie mensuelle par voie intraveineuse, suivie d’une intervention au bloc opératoire pour une ponction lombaire, un examen réalisé sous anesthésie tous les trois mois. Cet acte médical, qui consiste à introduire une fine aiguille dans le bas du dos, est crucial pour le traitement des leucémies. Son objectif est d’injecter une chimiothérapie directement dans le liquide entourant le cerveau et la moelle épinière. « On sait que dans les leucémies, qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas de cellules malignes à cet endroit, il est indispensable d’injecter de la chimiothérapie. Même en l’absence de cellules cancéreuses, il faut prévenir la possibilité que les cellules leucémiques ne migrent vers le liquide céphalorachidien », explique Manon Le Roux, oncologue pédiatrique aux Cliniques universitaires Saint-Luc. La leucémie infantile, bien que rare et moins fréquente que chez l’adulte, représente tout de même 30% des cancers diagnostiqués chez les enfants. En Belgique, environ 90 enfants sont touchés chaque année par cette maladie du sang. « Il s’agit d’un lymphocyte dont l’ADN présente une anomalie. Au lieu de suivre son cycle de vie normal et de disparaître, il continue à vivre et à se multiplier, donnant naissance à une multitude de cellules similaires », détaille l’oncologue. Actuellement, le taux de guérison chez les enfants atteints de leucémie s’élève à 90%, mais les recherches se poursuivent activement pour améliorer la tolérance des traitements et en réduire la toxicité. Antonin est actuellement en phase de rémission, mais il doit impérativement poursuivre son traitement de maintenance pendant encore une année. L’objectif est de prévenir toute récidive et d’assurer sa guérison complète. Le parcours d'Antonin est un témoignage poignant de résilience face à une maladie grave, soulignant l'importance du soutien familial, des avancées médicales et de l'espoir constant dans la lutte contre le cancer pédiatrique





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