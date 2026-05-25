Antonio Conte announces departure, Naples vs Udinese

Antonio Conte, the coach of Naples, announces his departure after the last match of the season against Udinese.

Dimanche soir, Naples a remporté son dernier match de la saison 1-0 face à l’ Udinese avec un superbe assist de Kevin De Bruyne. L’occasion de la conférence de presse d’après match pour annoncer le départ d’ Antonio Conte .

Après la victoire de Naples 1-0 pour le dernier match de championnat de la saison face à l’Udinese, Antonio Conte et Aurelio De Laurentiis ont organisé une conférence de presse pour annoncer le départ du coach italien vers de nouveaux horizons. En deux saisons, il a su ramener une Serie A et une Supercoupe d’Italie.

Cette saison, le bilan est légèrement moins satisfaisant avec une deuxième place en championnat et une élimination en phase de ligue de la Ligue des Champions. Ces résultats ont donné lieu à un débat endiablé entre les deux hommes... devant les journalistes.

« Sans les blessures, tu aurrais encore tranquillement remporté le championnat », assure le président. « Mais absolument pas », répond directement Conte. De Laurentiis a ensuite chargé l’Inter.

« L’Inter est tellement une grande équipe qu’en Europe, elle a fait moins bien que l’an dernier. » Ce à quoi Conte a répondu.

« Elle a fait mieux que nous, elle a passé la phase de ligue, pas nous. » Pour rappel, Antonio Conte a été l’entraîneur des Nerazzurri de 2019 à 2021. Vers un poste à la sélection italienne pour le coach qui avait déjà été à la tête de la Squadra entre 2014 et 2016 ?

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