Antwerp.Fashion Festival: De allereerste editie van het Antwerp Fashion Festival van start

Het Antwerp.Fashion Festival is een vierdaagse stadsbreed modefestival in Antwerpen, georganiseerd door Flanders D.C. in samenwerking met de stad Antwerpen en het MoMu. De eerste editie van het festival start vandaag met meer dan 100 verschillende shows, installaties en performances. Het doel is om lokaal talent op de radar te brengen bij buitenlandse modeprofessionals en een binnenlands publiek.

Vandaag gaat de allereerste editie van het Antwerp. Fashion Festival van start, met meer dan 100 verschillende shows, installaties en performances. Het doel: lokaal talent op de radar brengen bij buitenlandse modeprofessionals én een binnenlands publiek.

De eerste dag opent met een opvallende 'dankuwel': topontwerper Walter Van Beirendonck laat voor een keer Paris Fashion Week links liggen en toont zijn nieuwste collectie in plaats daarvan in de Antwerpse Boerentoren. Antwerp. Fashion Festival lokt internationale pers en inkopers naar Antwerpen om lokaal modetalent in de kijker te zetten. Ook het brede publiek kan kennismaken met de Antwerpse ontwerpers, tijdens 100 activiteiten in de binnenstad





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