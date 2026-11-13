Antwerpen : La mairie met en garde contre Go Church et ses flyers anonymes

Stijn De Rooster alerte les exploitants de salles contre Go Church, une organisation accusée de violences, qui utilise des noms déguisés pour organiser des événements à Anvers.

Les autorités d'Anvers ont lancé une mise en garde officielle contre une organisation religieuse contestée, Go Church, qui tente de recruter de nouveaux fidèles par le biais de déplacés publicitaires anonymes dans la ville. L'échevin chargé des cultes, Stijn De Rooster, du parti politique N-VA, a demandé publiquement aux propriétaires de lieux de s'opposer à la location de leurs espaces à cette entité.

Stratégie des flyers anonymes et nouveaux noms

Cette initiative de communication se concentre principalement sur le district d'Anvers-Nord, où des invitations circulent pour attirer l'attention des jeunes. Sur certains de ces documents, aucune organisation n'est clairement mentionnée, tandis que d'autres utilisent le nom Pleasant Church pour masquer l'identité réelle de l'émetteur.

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Malgré cette opacité, Stijn De Rooster confirme qu'il s'agit inévitablement de Go Church. L'échevin a publié un avertissement sur ses réseaux sociaux pour inviter les habitants et les gestionnaires de lieux à faire preuve d'une vigilance accrue face à ce type de sollicitations.

Les déplacés sont rédigés en anglais et invitent les destinataires à participer à un service religieux et à danser en l'honneur de Jésus. L'absence de signature officielle sur ces supports rend leur identification difficile, mais la nature suspecte des invitations justifie, selon les autorités, une prudence absolue.

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Rejet officiel lié aux accusations de violences

La position ferme de la mairie d'Anvers s'explique par les révélations récentes concernant les pratiques internes de cette organisation. Différents jeunes ont témoigné devant les journalistes de VRT NWS Pano et du quotidien De Morgen, décrivant des cas de maltraitances graves et systémiques.

Stijn De Rooster a déclaré sans équivoque que ce type d'organisation n'a pas sa place à Anvers. Il considère que les preuves présentées dans les reportages journalistiques démontrent clairement l'invalidité morale et légale des actions de ce groupe.

L'échevin a précisé qu'il continuerait à œuvrer pour exclure ces activités de la ville, tout en reconnaissant la contrainte juridique actuelle. Tant que des condamnations judiciaires définitives n'auront pas été prononcées, la municipalité doit agir par la dissuasion administrative et sociale.

Structure internationale et présence locale

Go Church est une église pour jeunes d'origine africaine qui fait partie intégrante du Lighthouse Group of Churches, un réseau mondial comptant 7.649 églises à travers le globe. La structure est dirigée par l'évêque ghanéen Dag Heward-Mills, une figure respectée au sein du mouvement et surnommée " Daddy " ou " prophète " par ses disciples.

En Belgique, cette mouvance religieuse avait précédemment opéré sous les identités Pleasant Surprise Church International (PSCI) et Mustard Seed Chapel International (MSCI). Aujourd'hui, l'organisation revendique une présence active dans plusieurs villes, dont Anvers, Boom, Bruges, Bruxelles, Duffel, Gand, Louvain, Malines, Saint-Nicolas et Turn.

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Chaque semaine, environ 450 personnes assistent aux services organisés par cette entité. La multiplication des sites d'accueil suggère une volonté de pérenniser leur visibilité malgré les controverses majeures qui entourent leur fonctionnement.

Instructions pour les exploitants de salles

Les responsables de lieux communs disposent d'un protocole clair à suivre si des offres de location suspectes parviennent jusqu'à eux. Il leur est recommandé de poser des questions rigoureuses sur l'identité exacte de l'organisation requérante avant de signer tout accord.

Si une demande semble douteuse ou si le nom utilisé ne correspond pas à des structures reconnues, les exploitants sont invités à contacter immédiatement la police ou les services de l'échevinat pour vérifier l'antécédent de l'entité. Cette procédure collaborative vise à empêcher la tenue de rassemblements controversés.

En bloquant l'accès aux nouvelles salles où ils étaient précédemment accueillis, Go Church voit ses options d'expansion restreintes par la mobilisation collective des acteurs locaux et de l'administration communiale, qui privilégient la sécurité des résidents.