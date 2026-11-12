Antwerpse winkel verzegeld na illegale uitbating door minderjarige

De Antwerpse politie heeft een winkel in de Abdijstraat verzegeld omdat een 15-jarige zonder toezicht klanten bediende, een duidelijke schending van de welzijnswetgeving door eigenaar.

De Antwerpse politie heeft deze week ingegrepen bij een winkel in de Abdijstraat in Antwerpen door de zaak te verzegelen. De directe aanleiding voor dit ingrijpende optreden was het feit dat een jongen van 15 jaar de klanten zelfstandig bediende binnen de winkelruimte. Tijdens dit incident was het broertje van de 15-jarige, een kind van 9 jaar oud, eveneens aanwezig in het pand. Er werd echter geen enkele volwassene aangetroffen die toezicht hield of de verantwoordelijkheid op zich nam voor de veilige werking van de winkel.

De rol van Wouter Bruyns en de politie

Wouter Bruyns van de Antwerpse politie legde de zaak uit door te benadrukken dat er altijd een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig moet zijn in een commerciële omgeving. Deze verantwoordelijke persoon werd snel ter plaatse gebracht na de ontdekking van de overtreding. Ondanks dit snelle handelen van de autoriteiten en de eigenaar, was de overtreding al vastgesteld en het kwaad was reeds geschied door de aanwezigheid van de minderjarige zonder begeleiding.

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De strikte regels van UNIZO

Zelfstandigenorganisatie UNIZO bevestigt dat het uitbaten van een winkel door een minderjarige zonder de aanwezigheid van een volwassene in strijd is met de welzijnswetgeving. Lien Verhulst, adviseur sociale zaken bij UNIZO, wijst erop dat het overlaten van de uitbating aan een minderjarige te ver gaat en risico's met zich meebrengt. De organisatie benadrukt dat minderjarigen enkel onder strikte regels mogen werken in een winkelomgeving om de veiligheid en rechten van jongeren te waarborgen.

De wetgeving rond kinderarbeid is volgens UNIZO terecht streng gereglementeerd om misbruik te voorkomen. Alle arbeid onder de 15 jaar wordt algemeen niet toegestaan, behalve in enkele specifieke uitzonderingen die de wet voorziet. Deze uitzonderingen zijn zeer nauwkeurig gedefinieerd en mogen niet worden verward met reguliere commerciële activiteiten die een onderneming vereisen.

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Uitzonderingen en studentenarbeid

Er zijn beperkte scenario's waarin jongeren wel activiteiten mogen ontplooien, zoals binnen het kader van de vorming van het kind. Denk hierbij aan kinderen die iets verkopen in het kader van de jeugdbeweging. Ook kunnen minderjarigen occasioneel en meer voor het plezier een handje toesteken in een familiezaak wanneer het druk is. In de praktijk worden daar weinig problemen rond gemaakt, hoewel dit in principe ook niet is toegestaan zonder naleving van alle regels.

Voor studentenarbeid geldt dat het maximum 650 uren per jaar kan zijn voor een minderjarige. Daarbij mag een minderjarige ook een maximum aantal uren per dag werken en is nachtwerk verboden. Deze tijdsbeperkingen zijn essentieel om de schoolloopbaan en de gezondheid van jongeren niet in gevaar te brengen, en worden strikt gecontroleerd door de arbeidsinspectie.

Type werk en leeftijdsgrenzen

Bepaalde arbeid mag niet worden uitgevoerd door jongeren, zoals het aan de band zetten van een 15-jarige in een fabriek. Een 15-jarige kan wel bepaalde taken uitvoeren zoals rekken vullen, schoonmaken of maaltijden ronddragen in een woonzorgcentrum. Zwaardere arbeid kan pas vanaf 16 jaar worden uitgevoerd, wat aantoont hoe strikt de wetgeving is gereguleerd om jongeren te beschermen tegen fysieke belasting en onveilige werkomstandingen.

Deze casus in de Abdijstraat dient als een scherpe herinnering aan de verantwoordelijkheden van werkgevers. Het is cruciaal dat elke winkelhouder de wetgeving rond jeugdwerk volledig naleeft om sancties zoals het verzegelen van de zaak te vermijden. De Antwerpse politie en UNIZO blijven waakzaam om de sociale wetgeving te handhaven en jongeren te beschermen.