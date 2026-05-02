Anvers-Linkeroever : Réouverture d'une gare après 40 ans et alternatives à la fermeture du tunnel de prémétro

La gare d'Anvers-Linkeroever a rouvert ses portes après une fermeture de 39 ans, offrant une alternative aux usagers pendant la rénovation du tunnel de prémétro. Des navettes et une augmentation de la capacité des bateaux-bus complètent l'offre de transport.

Après une fermeture de près de quatre décennies, depuis 1984, la gare d' Anvers - Linkeroever rouvre ses portes aux trains. Cette réouverture temporaire intervient comme l'une des solutions alternatives à la fermeture du tunnel de prémétro , qui sera en rénovation pendant 11 mois.

L'initiative est accueillie favorablement par les usagers, comme le témoigne Rudy De Ceunynck, qui se réjouit de ne pas avoir à payer de supplément pour cette solution de remplacement. L'échevin anversois de la Mobilité, Koen Kennis (N-VA), la ministre flamande de la Mobilité, Annick De Ridder (N-VA), ainsi que des représentants de De Lijn et des Chemins de fer belges (NMBS) ont pris l'un des premiers trains à s'arrêter à la gare ce matin.

Bien que la nouvelle gare ferroviaire se situe à 2,7 kilomètres du tunnel de tram, le porte-parole de la NMBS, Dimitri Temmerman, la considère comme une alternative viable. Il souligne qu'il faut seulement un quart d'heure pour rejoindre la gare d'Anvers-Central depuis Linkeroever. De Lijn met également en avant l'importance de cette gare temporaire. Frederik Wittock, porte-parole de De Lijn, indique que plus de 11 000 abonnés ont déjà demandé une modification de leur abonnement pour pouvoir utiliser le train.

Il qualifie cela de succès. Parallèlement, le service de navettes constitue l'épine dorsale de l'offre alternative. Ces navettes circulent entre la station de prémétro Frederik Van Eeden et l'Opéra, dans le centre-ville. Aux heures de pointe, elles passent toutes les 7,5 minutes, empruntant le Galgenweel, une voie spéciale dans le tunnel Kennedy, et les Leien.

Les bus provenant du Waasland continueront également leur trajet jusqu'à l'arrêt Frederik Van Eeden pendant les travaux. La ligne de bus 36 à Linkeroever augmentera également sa fréquence et le nombre d'arrêts. Des agents de De Lijn seront présents sur les places Frederik Van Eeden et Opéra pour guider les voyageurs.

La gare d'Anvers-Linkeroever est située en dehors des quartiers résidentiels, mais les autorités concernées souhaitent attirer les voyageurs en offrant des possibilités de transfert faciles avec le bus, la voiture et le vélo. La ministre flamande de la Mobilité, Annick De Ridder (N-VA), souligne également l'augmentation de la capacité des bateaux-bus et la possibilité d'intégrer les navettes de dernière minute dans le tunnel Kennedy pour éviter les embouteillages.

Elle reconnaît que les Anversois et les habitants du Waasland doivent faire preuve de patience pendant cette période de travaux, mais insiste sur la nécessité de ces rénovations pour améliorer le service à l'avenir. Koen Kerckaert, directeur du Transport des Passagers de la NMBS, met en évidence la rapidité de la rénovation de la gare, réalisée en seulement quatre mois, ce qui témoigne de l'efficacité de la collaboration entre les différents partenaires.

Catherine Smet, une voyageuse, prend le train à Anvers-Linkeroever et regrette que le service s'arrête à 23 heures. Elle craint que cela ne l'empêche de profiter pleinement de ses sorties en ville. La nouvelle gare attire également les passionnés de trains, comme Matteo Van der Plaetsen, qui souhaite visiter et photographier toutes les gares belges.

En semaine, deux trains par heure s'arrêtent à Anvers-Linkeroever dans les deux sens : l'IC entre De Panne, Gand-Saint-Pierre et Anvers-Central, et le S34 entre Dendermonde et Anvers-Central





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