Appel à l'annulation des concerts de Patrick Bruel suite à des accusations d'agressions sexuelles

Une pétition signée par des personnalités féministes demande l'annulation des concerts de Patrick Bruel en raison d'enquêtes pour viol et agression sexuelle en France et en Belgique. L'initiative vise à soutenir les victimes et à remettre en question la célébration publique d'un accusé.

Une pétition lancée par le collectif Salon Féministe, mise en ligne mardi soir, appelle à l'annulation des concerts de Patrick Bruel dans le cadre de sa tournée « Alors Regarde 35 ».

Cette initiative, qui a rapidement gagné en visibilité, est soutenue par des personnalités publiques influentes telles que les actrices Anna Mouglalis, Corinne Masiero et Anouk Grinberg, la journaliste Alice Coffin, ainsi que la chanteuse Pomme. De nombreuses associations féministes locales, notamment des représentations de NousToutes, se sont également jointes à ce mouvement. La pétition soulève des questions fondamentales sur la compatibilité entre la présomption d'innocence et la célébration publique d'une personne faisant l'objet d'accusations graves.

Les signataires s'interrogent sur la capacité de la justice à statuer de manière impartiale alors que Patrick Bruel continue de se produire sur scène, avec un calendrier de 57 dates prévues dans 48 villes à travers la France, la Belgique, la Suisse et le Canada. Ils appellent donc toutes les organisations féministes présentes dans ces villes, ainsi que les mairies qui se disent engagées dans la défense des droits des femmes, à agir concrètement en annulant les événements mettant en vedette le chanteur et en apportant leur soutien aux femmes qui ont eu le courage de témoigner.

Cette demande fait suite à une action similaire menée par le collectif NousToutes, qui avait déjà sollicité l'annulation d'un concert prévu dans la Manche en juillet. Patrick Bruel, qui atteindra l'âge de 67 ans le mois prochain, est actuellement au centre de plusieurs enquêtes judiciaires en France et en Belgique.

En France, deux plaintes ont été déposées : la première à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) pour des faits de viol présumés en marge d'un festival de cinéma en octobre 2012, et la seconde à Paris en mars dernier pour tentative de viol et agression sexuelle. Ces derniers faits, dénoncés par une responsable de la promotion des films français à l'étranger, remonteraient à 1997 et se seraient produits au Mexique.

Parallèlement, une enquête a été ouverte en Belgique suite à une plainte enregistrée fin mars pour une agression sexuelle présumée qui aurait eu lieu à Bruxelles. Ces multiples accusations ont suscité une vive réaction dans le milieu féministe et ont conduit à la mobilisation actuelle visant à remettre en question la pertinence de maintenir les concerts de Patrick Bruel.

La pétition souligne l'importance de ne pas normaliser ou célébrer des individus accusés d'agressions sexuelles, et de protéger les victimes en leur offrant un espace sûr pour témoigner et obtenir justice. L'argument central est que la présence continue de Patrick Bruel sur scène pourrait être perçue comme un manque de respect envers les victimes et un obstacle à la recherche de la vérité.

Face à ces accusations, Patrick Bruel s'est défendu par l'intermédiaire de son avocat, Christophe Ingrain, lors d'une déclaration à l'AFP le 18 mars. Il a fermement nié avoir jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel, affirmant n'avoir jamais outrepassé un refus et n'avoir jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel. Son avocat a souligné que le chanteur coopère pleinement avec les autorités dans le cadre des enquêtes en cours.

Cependant, cette défense n'a pas suffi à apaiser les inquiétudes exprimées par les signataires de la pétition, qui estiment que la présomption d'innocence ne doit pas être un obstacle à la prise de mesures concrètes pour protéger les femmes et dénoncer les violences sexuelles. La polémique autour de Patrick Bruel met en lumière les tensions persistantes entre la nécessité de respecter les droits de la défense et l'impératif de lutter contre les violences faites aux femmes.

Elle soulève également des questions complexes sur le rôle des personnalités publiques et leur responsabilité sociale. L'avenir de la tournée « Alors Regarde 35 » reste incertain, et il est probable que cette affaire continuera de susciter des débats passionnés dans les semaines à venir





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