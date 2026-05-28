Appel à témoins après l'explosion devant une synagogue à Liège

La police lance un appel à témoins après une explosion devant une synagogue à Liège le 9 mars. Deux suspects sont recherchés. Aucun blessé mais des dégâts matériels. La communauté juive est sous le choc.

La police fédérale a lancé un appel à témoins suite à l'explosion survenue devant une synagogue à Liège le 9 mars dernier. Selon les informations diffusées jeudi par les autorités, l'explosion s'est produite en pleine journée, aux alentours de midi, devant l'entrée principale de l'édifice religieux situé rue Léon Frédéricq.

L'onde de choc a causé d'importants dégâts matériels, tant à la façade de la synagogue qu'aux véhicules stationnés à proximité. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, mais la communauté juive de Liège est profondément choquée par cet acte. Les enquêteurs privilégient la piste criminelle et cherchent à comprendre les motivations des auteurs. Une enquête a été ouverte par le parquet de Liège, et le juge d'instruction a requis la mobilisation de moyens supplémentaires pour identifier les suspects.

Les forces de l'ordre ont diffusé un signalement précis des deux individus aperçus près des lieux peu avant l'explosion. Le premier suspect est décrit comme étant de corpulence normale, avec des cheveux foncés et une barbe fournie. Il portait un manteau et des chaussures foncées, ainsi qu'un sac à dos. Le second individu serait âgé de 20 à 30 ans, mesurant environ 1 mètre 80, et de constitution robuste.

Il a les cheveux foncés, rasés sur les côtés, et une barbe naissante. La police lance un appel à toute personne qui aurait des informations sur ces deux hommes ou qui les aurait vus dans le quartier avant ou après les faits. Les témoins peuvent contacter les enquêteurs via l'adresse électronique dédiée ou le numéro de téléphone mis en place. Les autorités soulignent que la moindre information peut être cruciale pour faire avancer l'enquête.

La communauté juive de Liège a exprimé son inquiétude face à la montée des actes antisémites en Belgique. Des responsables religieux ont appelé à la vigilance et à la solidarité. Le bourgmestre de Liège a condamné fermement cet acte et promis que tout serait mis en œuvre pour retrouver les coupables. Des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place autour des lieux de culte de la ville.

Par ailleurs, des enquêteurs de la police judiciaire fédérale analysent les images de vidéosurveillance et effectuent des prélèvements techniques sur les lieux. L'explosion, qui a été entendue dans plusieurs rues avoisinantes, a semé la panique parmi les riverains. La police encourage toute personne ayant des informations complémentaires à se manifester, même de manière anonyme, via le site de la police fédérale





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