Appel à témoins police fédérale braquage Virton Ladbrokes septembre 2025

La Police fédérale belge recherche un suspect armé d'un couteau pour un braquage manqué au bureau de paris Ladbrokes à Virton le 11 septembre 2025.

La Police fédérale belge a publié un appel à témoins officiel pour identifier l'auteur présumé d'un vol à main armée survenu le 11 septembre 2025 à Virton, dans la province de Luxembourg. Cet appel vise à retrouver un homme soupçonné d'avoir tenté de braquer le bureau de paris Ladbrokes situé sur la Grand-Rue.

L'incident s'est produit à 16h48, lorsque l'individu armé d'un couteau a menacé un employé avant de fuir les lieux sans aucun butin. Les enquêteurs souhaitent maintenant recueillir les témoignages de quiconque pourrait avoir aperçu le suspect portant le sac en bandoulière beige.

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Détails de la tentative de braquage Ladbrokes

Le rapport de la Police fédérale détaille les circonstances précises de l'agression survenue dans la Grand-Rue de Virton. L'individu s'est approché du comptoir après être entré dans le bureau de paris Ladbrokes. Il a alors exhibé une lame tranchante pour intimider le personnel.

Le suspect a exigé à plusieurs reprises le contenu de la caisse enregistreuse. Malgré l'arme blanche et la menace directe, il a décidé de quitter les lieux sans emporter d'argent ou d'objets de valeur. La caisse n'a pas été vidée.

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Portrait-robot et signalement du suspect

La Police fédérale fournit une description physique spécifique pour aider le public à identifier l'auteur des faits. L'homme suspecté est décrit comme ayant une corpulence normale, ni maigre ni obèse. Sa taille et son poids sont considérés comme standards pour un adulte moyen.

Au moment des faits, il portait un sweat à capuche de couleur vert. Il était également vêtu d'un pantalon de training de la marque Nike, de couleur gris clair. Ses chaussures étaient des baskets de teinte claire et claire.

Un masque noir couvrait son visage, dissimulant son identité. Il transportait un sac en bandoulière de couleur beige. Ce sac est un élément distinctif clé pour les témoins potentiels qui auraient vu l'homme quitter la scène du crime.

Recherche et appel à la vigilance publique

Les enquêteurs de la Police fédérale analysent actuellement les images de vidéosurveillance et les déclarations recueillies sur place. Ils espèrent croiser ces éléments avec les témoignages du public pour affiner leur investigation sur le braquage de Virton.

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Quiconque a des informations concernant le suspect ou son véhicule doit contacter les services de police immédiatement. La vigilance est encouragée dans les zones environnantes de la Grand-Rue. La police rappelle que chaque détail compte dans ces affaires de vol à main armée.