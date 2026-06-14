Appel à témoins pour identifier trois agresseurs après une attaque à la batte de baseball à Ostende

La police belge lance un appel à témoins pour retrouver trois suspects ayant agressé un homme de 30 ans avec une batte de baseball à Ostende. L'attaque, survenue en octobre 2025, a causé des blessures permanentes à la victime. Les descriptions détaillées des suspects sont diffusées.

La police a lancé un appel à témoins ce dimanche afin d'identifier trois suspects impliqués dans une agression violente à la batte de baseball survenue à Ostende en octobre 2025.

Les faits se sont produits le 21 octobre dernier, dans le hall d'un immeuble à appartements situé Cardijnplein. La victime, un homme de 30 ans, a été violemment agressée et dépouillée. Elle a été rouée de coups à la tête avec une batte de baseball, ce qui lui a laissé des séquelles permanentes. Selon les enquêteurs, la victime a probablement été attirée dans le hall par un premier individu vers 12h30.

Avant que la porte ne se referme, deux autres hommes sont arrivés. Le deuxième a alors frappé la victime avec la batte. Les auteurs ont pris la fuite quelques secondes plus tard en emportant le sac orange de la victime. La police a diffusé des descriptions précises des trois suspects.

Le premier, âgé entre 25 et 30 ans, a une moustache foncée, portait des vêtements noirs et des baskets noires New Balance. Le deuxième, au teint mat et âgé entre 25 et 35 ans, a le visage rond, les cheveux foncés et une barbe. Il portait des vêtements foncés et des baskets blanches. Le troisième, à la peau foncée et âgé entre 25 et 35 ans, a les cheveux noirs bouclés et une barbe.

Au moment des faits, il était vêtu d'une veste de training noire Adidas, d'un pantalon en jean bleu et de chaussures blanches et noires modèle Dunk Low de Nike. Les autorités invitent les personnes qui se trouvaient à proximité du lieu des faits, qui reconnaissent ces individus ou qui possèdent des informations, à prendre contact avec les enquêteurs via les canaux habituels. Cette agression, jugée particulièrement violente, a profondément marqué la victime dont les blessures sont considérées comme irréversibles.

L'enquête, menée sous la direction du juge d'instruction et du parquet de Flandre-Occidentale - division Bruges, se poursuit activement





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Appel À Témoins Ostende Agression Bâte De Baseball Séquelles Police Vol Avec Violences

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Parlement européen protège les droits des passagers aériens face aux revendications de réduction des indemnitésLes États membres ont tenté de réduire les montants et le seuil de 3 à 4 heures de retard pour l'indemnisation, mais le Parlement européen a rejeté ces propositions, maintenant les niveaux actuels de 250 €, 400 € et 600 €. Les compagnies aériennes sont désormais tenues d'informer correctement les voyageurs, bien que l'exigence d'un formulaire pré-rempli ait été abandonnée. Un nouveau compromis sera présenté pour l'approbation finale dans les prochains jours.

Read more »

Vidéos virales de églises en feu : désinformation et fausses accusations contre migrants et musulmansDes vidéos, souvent anciennes, d'églises enflammées circulent sur les réseaux sociaux, accompagnées d'accusations explicites ou implicites contre les migrants ou les musulmans. La plupart de ces incendies ne sont pas des actes criminels, et lorsqu'ils le sont, les auteurs appartiennent à divers profils. Des influenceurs d'extrême droite ont notamment reproché aux migrants l'incendie de l'église Vondel d'Amsterdam le 1er janvier 2026, sans attendre les conclusions officielles. Ces récits s'inscrivent dans un phénomène plus large de désinformation, comme l'affirmation trompeuse de 150 églises brûlées en Europe en 2025, alors que les mosquées sont également victimes d'incendies. Les incendies peuvent être accidentels, criminels ou de cause inconnue, et les incendiaires relevent de groupes radicaux de tous bords ou d'individus pyromanes.

Read more »

Fin de l'immunité pour les entreprises de l'amiante : une victoire pour les victimesLe gouvernement belge a décidé de supprimer l'immunité juridique dont bénéficiaient les entreprises impliquées dans l'affaire de l'amiante, une mesure saluée par l'association de victimes Abeva. Jusqu'ici, les victimes devaient choisir entre une indemnisation du Fonds amiante et la possibilité de poursuivre les entreprises en justice. La présidente d'Abeva, Marijke van Buggenhout, souligne l'importance symbolique et juridique de cette abolition, permettant enfin d'engager la responsabilité historique de sociétés comme Eternit (devenue Etex). Elle rend hommage à Eric Jonckheere, ancien président de l'association décédé en 2024, qui a lutté contre cette impunité.

Read more »

Vlaams Belang propose un centre de retour fermé supplémentaire sur l'aéroport d'OstendeLa partie d'opposition Vlaams Belang propose de construire un centre de retour fermé supplémentaire sur l'aéroport d'Ostende, où de nombreuses personnes sans papiers valables devraient être retenues. Le projet fait penser au plan de migration américain et soulève des inquiétudes quant à la protection des droits de l'homme.

Read more »