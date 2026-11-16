Le procès en appel de l'ancienne puéricultrice de la crèche ULB a débuté à Bruxelles. Sa défense invoque l'emprise pour minimiser les faits, tandis que les avocats des parties civiles réclament la confirmation de la peine de dix ans.

Le procès en appel de l' ancienne puéricultrice de 25 ans a officiellement débuté ce lundi matin devant les magistrats bruxellois. Elle avait été condamnée en avril dernier à dix ans de prison pour violences sexuelles sur plusieurs enfants au sein d'une crèche de l'ULB. Ce jour marque un tournant dans la procédure, la défense plaçant l'accent sur la notion d'emprise psychologique exercée par son ex-compagnon.

Incompréhension face aux actes pédopornographiques

La prévenue est arrivée au palais de justice avec un visage fermé et strict. Elle a expliqué aux juges qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait recherché des images pédopornographiques et les avait transmises à son compagnon de l'époque. Interrogée directement par le magistrat sur les raisons de ces actes, elle a répondu par une absence de réponse claire.

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Comme lors de la première instance, elle maintient que son comportement était dicté par une relation toxique. Cette justification a été vigoureusement rejetée par les avocats des parties civiles. Ils soulignent que de telles affirmations nécessitent des preuves tangibles, qui font défaut dans le dossier actuel selon leur analyse.

Contestation des aveux et rétractations partielles

L'ancienne puéricultrice avait précédemment avoué les viols et agressions sexuelles commis contre trois enfants, en collaboration avec son ex-compagnon. Lors de cette audience, elle admet uniquement avoir pris cinq photos des victimes nues. Pour le reste des accusations, elle procède à une rétractation totale, affirmant avoir menti précédemment et présentant des excuses aux parents concernés.

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Les avocats des parents des victimes, Julien Charles et Anthony Rizzo, dénoncent un discours flou et changeant. Julien Charles insiste sur le manque d'éléments concrets justifiant la théorie de l'emprise. Il estime que sans preuves tangibles, cette excuse ne peut être acceptée par la justice.

Doute sur l'ampleur réelle des crimes commis

Anthony Rizzo, représentant les parents d'une des victimes, exprime une inquiétude majeure concernant l'étendue réelle des abus subis par les enfants. Il souligne qu'un doute persiste sur l'ampleur des faits, au-delà de ce qui est reconnu aujourd'hui. Ces audiences sont décrites comme extrêmement douloureuses pour les familles, notamment en raison de la position assumée par la prévenue.

L'ex-compagnon de la prévenue a déjà été condamné à douze ans de prison et n'a pas interjeté appel. La défense de l'ancienne puéricultrice doit présenter ses plaidoiries demain, alors que le tribunal examine la légitimité de la rétractation de ses aveux initiaux.