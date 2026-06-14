Après un crash de planeur à Geraardsbergen : la sécurité du vol à voile en question

Un accident grave de planeur à Overboelare (Geraardsbergen) relance les questions sur les risques du vol à voile. Le pilote de 70 ans lutte toujours pour sa vie. La Ligue des Clubs de Vol à Voile flamands (LVZC) insiste sur la priorité absolue donnée à la sécurité, tout en reconnaissant que les risques ne peuvent être totalement exclus.

Un grave accident de planeur survenu à Overboelare, dans la commune de Geraardsbergen , relance les interrogations sur les risques inhérents au vol à voile . Le pilote, âgé de 70 ans, lutte toujours pour sa vie après le crash.

La Ligue des Clubs de Vol à Voile flamands (LVZC) rappelle que la sécurité est une priorité absolue, mais que les risques ne peuvent jamais être totalement écartés. Le club local, profondément choqué, a exprimé son soutien au pilote et remercié les services de secours pour leur intervention rapide. Il s'agit du premier incident de ce type pour ce club, qui espère un rétablissement rapide de son membre.

L'enquête officielle a été confiée au parquet et à l'unité d'enquête sur les accidents aériens. L'appareil accidenté a été placé sous scellés et fait l'objet d'un examen technique approfondi dans un hangar. Les enquêteurs analysent tous les aspects, notamment les éventuels problèmes techniques et l'aptitude médicale du pilote. Selon Koen Pierlet, responsable de la formation à la LVZC, l'enquête examine les conditions de récence du pilote, son expérience récente et son état de santé.

La phase de décollage est statistiquement la plus risquée, en particulier le lancement par treuil, où le planeur est tracté très rapidement par un câble. Tout doute entraîne l'annulation immédiate du décollage, explique Nick Adriaensen, responsable sécurité. En cas de lancement par remorquage, un avion motorisé tire le planeur, offrant plus de temps de réaction. Si un problème survient, un remorquage de retour permet de revenir ensemble vers l'aérodrome en descente.

Après l'obtention de la licence, les pilotes doivent continuellement prouver leurs heures de vol, leurs décollages et leurs compétences pour conserver leur certification. Anton Buyse, président de la LVZC, compare cette obligation au permis de conduire, où il y a peu de contrôle après l'examen. Dans le vol à voile, nous sommes constamment suivis et devons faire nos preuves, y compris sur le plan médical, souligne-t-il.

La fédération précise que l'activité de vol en Flandre dépend fortement de la météo et se concentre entre mars et octobre. En 2025, la ligue comptait 738 membres actifs, réalisant 16 037 décollages et 11 099 heures de vol. En semaine, les vols sont rares car l'espace aérien est très utilisé par d'autres entités comme la Défense. Pour maintenir la sécurité, un système strict de signalement de toutes les irrégularités opérationnelles est en place.

Les chiffres de la LVZC montrent que la grande majorité des signalements sont anodins. Seuls 4 % des incidents enregistrés concernent un accident avec dommages matériels ou corporels. Bien que les accidents mortels soient rares, ce nouvel incident a profondément secoué la communauté des pilotes. Hier a été un jour noir, mais il est maintenant important d'attendre les résultats de l'enquête pour évaluer correctement cet incident, conclut Pierlet. La communauté reste soudée face à cette épreuve





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