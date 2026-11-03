Arabie saoudite : Report de la Coupe d'Asie 2027 pour décembre

L'AFC reporte la Coupe d'Asie de football 2027 prévue en janvier à cause des tensions au Moyen-Orient. La compétition se tiendra désormais en décembre 2027.

La Confédération asiatique de football a officiellement annoncé le report de la Coupe d'Asie des nations 2027, qui devait initialement se tenir en janvier dans le royaume d'Arabie saoudite. Cette décision majeure intervient face à l'escalade rapide des tensions géopolitiques dans la région du Moyen-Orient, créant des conditions de sécurité incompatibles avec l'organisation d'un tel événement sportif majeur.

Contexte sécuritaire et tensions régionales

La Confédération asiatique de football a indiqué que le Comité d'organisation avait approuvé ce report en raison des circonstances exceptionnelles qui se déroulent actuellement dans la région. Les tensions ont considérablement augmenté depuis septembre dernier, marquant une reprise des hostilités après quatre années de relative accalmie dans le conflit au Yémen. Cette reprise des combats s'inscrit dans le sillage plus large de la guerre entre les États-Unis alliés à Israël et l'Iran. Des bombardements ont visé directement des cibles saoudiennes, notamment Riyad, illustrant l'intensification des affrontements. Les Houthis, combattants du Yémen soutenus par l'Iran, ont affirmé avoir frappé l'aéroport saoudien de Dammam, dans l'est du royaume, à deux reprises en l'espace de quarante-huit heures, selon leur dernier communiqué de lundi. Ce conflit, lancé en 2014 avec la prise de la capitale Sanaa, a ouvert un nouveau front dans la guerre au Moyen-Orient depuis le mois de juillet.

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Nouvelles dates et approbation de la FIFA

Les nouvelles dates proposées pour la Coupe d'Asie des nations sont fixées du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028. Ces dates seront soumises à la FIFA pour approbation officielle, comme l'a précisé la Confédération asiatique de football dans son communiqué. La compétition devait initialement se tenir du 7 janvier au 5 février 2027 dans les villes de Jeddah, Riyad et Al Khobar. Le mois dernier encore, les organisateurs assuraient que la compétition se déroulerait comme prévu, alors que la région s'embrasait déjà. Cependant, à la suite de longues discussions entre l'Arabie saoudite et la Confédération asiatique de football, la décision d'un report s'est finalement imposée pour garantir la sécurité des participants et des spectateurs.

Impact sur les événements sportifs et contexte

La guerre dans la région a déjà provoqué l'annulation, le report ou le déménagement de nombreux événements sportifs, notamment dans les sports mécaniques et le tennis. Cette perturbation générale souligne l'impact systémique des tensions géopolitiques sur le calendrier sportif international. La Confédération asiatique de football souligne que cette décision est prise au vu des circonstances exceptionnelles qui se déroulent dans la région, ce qui justifie un déplacement significatif dans le calendrier de la compétition principale par équipes nationales du continent. Les nouvelles dates de la compétition seront soumises à la FIFA pour approbation, indiquant que le processus de validation est en cours.

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Recherche d'un consensus et prochaines étapes

La Confédération asiatique de football a précisé que le Comité d'organisation avait approuvé le report de la principale compétition par équipes nationales du continent au vu des circonstances exceptionnelles qui se déroulent dans la région. Cette décision reflète une réponse pragmatique face à l'instabilité sécuritaire qui affecte directement le territoire saoudien. Les organisateurs ont dû réévaluer leurs plans initiaux en raison de l'incertitude grandissante autour des opérations militaires et des menaces potentielles sur les infrastructures critiques. La soumission des nouvelles dates à la FIFA marque une étape clé vers la reprogrammation effective de l'événement.

Conséquences pour les supporters et participants

Le report de la Coupe d'Asie des nations de football, prévue en janvier 2027 en Arabie saoudite, a été reportée à décembre en raison de " circonstances exceptionnelles " dans la région, a annoncé mardi la Confédération asiatique de football organisatrice de la compétition. Cette nouvelle fenêtre de tir en fin d'année 2027 et début 2028 pourrait affecter les programmes des clubs et la disponibilité des joueurs. Les supporters et les équipes nationales devront s'adapter à ce changement de calendrier important. La Confédération asiatique de football reste à l'écoute des différentes parties prenantes pour assurer le bon déroulement de la compétition lors de cette nouvelle période.