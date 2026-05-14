Le gouvernement argentin de l'ultralibéral Javier Milei a annoncé des réductions budgétaires massives, touchant plusieurs ministères et organismes publics. Parmi les dernières coupes, le célèbre Institut Carlos Malbran, un laboratoire de référence en matière de diagnostic, recherche et formation, en infectiologie et épidémiologie, va enquêter sur l'origine possible d'un cas d'hantavirus parti de la Terre de Feu sur le navire de croisière MV Hondius. Les économies totalisent 1,5 milliard d'euros, affectant divers secteurs tels que l'alphabétisation, les bourses étudiantes, les universités, la lutte contre le cancer et les infrastructures sportives.

Le gouvernement argentin de l'ultralibéral Javier Milei a annoncé des réductions budgétaires massives, touchant plusieurs ministères et organismes publics. Parmi les dernières coupes, le célèbre Institut Carlos Malbran , un laboratoire de référence en matière de diagnostic, recherche et formation, en infectiologie et épidémiologie, va enquêter sur l'origine possible d'un cas d'hantavirus parti de la Terre de Feu sur le navire de croisière MV Hondius.

Les économies totalisent 1,5 milliard d'euros, affectant divers secteurs tels que l'alphabétisation, les bourses étudiantes, les universités, la lutte contre le cancer et les infrastructures sportives





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