La mairie de Buenos Aires a décidé de donner un 'carton rouge' aux parents qui sont en défaut de paiement de pension alimentaire. Des contrôles policiers ont lieu à l'entrée des événements sportifs et de concerts de plusieurs provinces dans le pays. La liste de 13.000 noms de parents pour la Coupe du Monde 2026 a été communiquée à l'ambassade des Etats-Unis de Buenos Aires.

C'est une mesure coup de poing dans un pays où le football est roi. En 2025, la mairie de Buenos Aires, capitale de l' Argentine , a décidé de donner un ' carton rouge ' aux parents qui sont en défaut de paiement de pension alimentaire .

Une large majorité sont des hommes. Des contrôles policiers ont lieu à l'entrée des événements sportifs et de concerts de plusieurs provinces dans le pays. Buenos Aires compte, à elle seule, 18 stades. Le mois dernier, les autorités argentines ont dressé un premier bilan.

Au cours de 187 opérations, elles affirment avoir identité 162 parents en infraction. Ceux qui manquent à une obligation aussi fondamentale que de nourrir leurs enfants devront en assumer les conséquences. Et le maire, Jorge Macri, ne veut pas s'arrêter là. Il vient de communiquer à l'ambassade des Etats-Unis de Buenos Aires la liste de 13.000 noms de parents pour la Coupe du Monde 2026.

L'équipe de Lionel Messi y joue ses trois premiers matchs de la compétition. En collaboration avec le gouvernement national, nous avons intégré notre base de données au programme Tribuna Segura afin de renforcer les contrôles dans tout le pays, y compris pendant la Coupe du monde.

Ceux qui manquent à une obligation aussi fondamentale que nourrir leurs enfants devront en assumer les conséquences, registre public des débiteurs de pensions alimentaires a été créé par la ville de Buenos Aires en 2000. Les juges transmettent à l'administration locale l'identité des personnes en défaut de paiement. Inscrites au registre, elles sont soumises à restrictions administratives. Malgré ces mesures, le nombre de débiteurs demeure élevé.

Le maire de Buenos Aires espère que la passion nationale pour le football incitera certains d'entre eux à régulariser leur situation. Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF. Et en cas d'événement majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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