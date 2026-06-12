Ariana Grande dénonce l'utilisation de sa musique par la Maison-Blanche pour une vidéo sur l'immigration

La Maison-Blanche a utilisé un titre d'Ariana Grande dans une vidéo TikTok sur la politique migratoire. La chanteuse a vivement réagi, exigeant que sa musique ne soit plus associée à ce qu'elle qualifie de "barbarie inhumaine". Elle rejoint plusieurs artistes qui protestent contre l'utilisation non autorisée de leurs œuvres par l'administration Trump.

La popstar américaine Ariana Grande a publiquement critiqué la Maison-Blanche pour avoir utilisé sa musique dans une vidéo sur TikTok faisant la promotion des politiques d'immigration et de déportation du gouvernement Trump .

La vidéo, publiée sur le compte officiel de la Maison-Blanche, montrait des gardes-frontières en train d'arrêter des migrants, de les menotter et de les transporter vers des centres de détention. Ariana Grande a réagi en commentant : "Ne utilisez pas ma musique en lien avec cette barbarie inhumaine et horrible". Suite à sa réaction, le son de la vidéo a été baissé et son commentaire a été supprimé.

La Maison-Blanche a répondu par la voix de sa porte-parole Abigail Jackson, qui a déclaré : "Ce qui est vraiment barbare, inhumain et horrible, ce sont les criminels immigrants illégaux qui ont blessé et assassiné des citoyens américains innocents". Ce n'est pas la première fois qu'Ariana Grande s'oppose à l'utilisation non autorisée de sa musique par l'administration Trump. L'année dernière, elle avait partagé un message sur Instagram interrogeant les électeurs de Trump sur l'amélioration de leur vie.

Elle rejoint ainsi un groupe grandissant d'artistes qui exigent que le gouvernement cesse d'utiliser leurs œuvres sans permission. D'autres artistes comme Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo et Kenny Loggins ont également protesté contre l'utilisation de leurs chansons dans des vidéos politiques. Sabrina Carpenter a dénoncé une vidéo comme "malveillante et dégoûtante" et a déclaré : "Ne m'utilisez jamais, ni ma musique, pour votre agenda inhumain".

Olivia Rodrigo a vu sa chanson "All-American bitch" utilisée dans une vidéo sur les arrestations par l'ICE. Elle a écrit : "N'utilisez jamais mes chansons pour promouvoir votre propagande raciste et haineuse". Kenny Loggins, célèbre pour la bande originale de "Top Gun", a demandé le retrait immédiat de sa musique, affirmant n'avoir donné aucune autorisation et que son utilisation vise à polariser.

Ces conflits s'inscrivent dans un contexte plus large où l'équipe de communication de Trump diffuse régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux pour mettre en avant ses politiques, souvent avec des musiques d'artistes populaires. Déjà pendant la campagne électorale de 2024, des groupes comme ABBA, Céline Dion et Beyoncé avaient exigé que Trump cesse d'utiliser leurs morceaux lors de ses rassemblements





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