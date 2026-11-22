Armand Marchant termine 4e du slalom de Gurgl en Autriche. Ce résultat dépasse son record personnel et constitue une performance historique pour le ski alpin belge.

Armand Marchant termine quatrième de l'épreuve de slalom à Gurgl, établissant une performance historique pour le ski alpin belge. Cet résultat dépasse son record personnel et constitue une performance marquante pour le ski alpin belge, qui n'avait jamais atteint un tel niveau de consécration internationale.

Un historique dépassement de performance individuelle

Un an jour pour jour après sa deuxième place à Gurgl, Armand Marchant a confirmé son excellent niveau sur la même piste. Il s'agit de son deuxième meilleur résultat en carrière et de son huitième top 10 en 85 départs en Coupe du monde. Ce résultat historique pour le ski alpin belge est d'autant plus notable qu'il intervient après une saison débutante compliquée.

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Le skieur belge, partant avec le dossard 10, a été devancé par les Norvégiens Timon Haugan et Atle Lie McGrath respectivement de 44 et 43 centièmes au terme du premier tracé. Marchant a perdu une place au classement final en réussissant le dix-huitième temps de la seconde manche. Il termine à une seconde de Timon Haugan, vainqueur de l'épreuve.

Réaction du skieur belge face aux difficultés techniques

Armand Marchant a souligné la qualité de sa prestation après une non-qualification à Levi en Finlande la semaine précédente. Il a exprimé sa satisfaction de retrouver une course difficile avec une visibilité compliquée. Le skieur a reconnu que son matériel était parfait et qu'il avait montré de belles choses sur la piste autrichienne.

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Marchant a également mis en avant son affinité particulière avec Gurgl en Autriche. Il indique souvent y arriver sans grandes attentes, mais que cela se passe toujours bien. Le skieur belge a terminé à douze centièmes du podium, un écart minime mais significatif dans cette discipline de précision.

Performance complémentaire de Sam Maes et classement général

Sam Maes, vingt-huit ans, a également participé à cette épreuve après un début de saison difficile. Le spécialiste du géant a signé le vingt-septième chrono de la première manche. Il a fini vingt-et-unième à deux secondes et cinquante-quatre centièmes de Timon Haugan.

Vingt-cinq skieurs avaient abandonné lors de la première manche, dont Lucas Pinheiro Braathen. Ce dernier était pourtant le vainqueur du géant de Sölden et du slalom de Levi. Malgré son abandon, Pinheiro Braathen reste leader de la Coupe du monde avec deux cents points, devant le Suisse Loïc Meillard et Timon Haugan.

Suite de la compétition et prochain rendez-vous

Armand Marchant occupe désormais la douzième place du classement général avec cinquante points. Sam Maes se situe à la trente-troisième place avec vingt-et-un points. Dans le classement spécifique du globe de slalom, Timon Haugan mène avec cent treize points, devant Clément Noël et Lucas Pinheiro Braathen.

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Armand Marchant rentre en Belgique pour profiter de sa famille avant de revenir s'entraîner. Le prochain slalom se disputera le treize décembre à Val d'Isère. Cette interruption permet au skieur belge de se reposer et de préparer sa prochaine participation à haut niveau.