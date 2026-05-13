Arnaud De Lie's Comeback and Struggles

Arnaud De Lie, a Belgian cyclist, had a challenging season with multiple health issues and struggles. Despite a promising start, he had to abandon several races due to fatigue and illness. However, he managed to win his third victory on the Famenne Ardenne Classic, providing a much-needed boost of confidence before the Giro.

L'image a fait le tour des réseaux sociaux et est triste à voir… Arnaud De Lie , à l'agonie et malade, souffre en fin de peloton sur la 3e étape du Giro .

Le coureur de Lotto-Intermarché trouve un allié de circonstance. Solidarité belge, Victor Campenaerts vient l'aider à porter son bidon.

'Je pense que je ne me suis jamais senti aussi mal', a-t-il déclaré dans la foulée au micro du Nieuwsblad. Mais rien n'y fait, le Taureau de Lescheret doit abandonner sur l'étape suivante. Il perd une nouvelle lutte contre ses démons. De Lie est une nouvelle fois maudit.

'Ce n'est pas la préparation que j'avais imaginée'. Les premiers mots d'Arnaud De Lie n'étaient pas très rassurants lors de la présentation de l'équipe avant le lancement de la saison. Le sprinteur belge est monté sur la scène de Temse (Flandre), bandé à la cheville, après un faux pas dans un escalier. Préparation perturbée mais un début de saison très encourageant.

De Lie choisit le sud de l'Europe pour sa rentrée. Sixième sur la Clasica de Almeria et un top 5 sur la première étape du Tour d'Algarve… De Lie reprend comme il avait terminé en 2025. S'inquiéter, il est peut-être encore un peu tôt mais il va falloir faire le bilan. C'est sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne que les doutes reviennent.

De Lie ne rejoint pas l'arrivée. Le coureur de la formation Lotto-Intermarché doit abandonner. Les jambes ne sont pas là dans les principales difficultés. De quoi soucier notre consultant Cyril Saugrain après la victoire de Matthew Brennan (Visma lease a bike) : 'Quand on voit l'équipe prendre les choses en main, on imagine qu'Arnaud a donné des consignes.

Finalement, c'est le revers de bâton qui lui revient. On l'a vu complètement coincé et incapable de prendre les roues. S'inquiéter, il est peut-être encore un peu tôt mais il va falloir faire le bilan. Il y a forcément quelques questions qui se posent'.

Les doutes aussi traversent les esprits dans l'équipe belge. Leur leader fait l'impasse sur Milan – San-Remo. Il ne se voit pas dans la lutte avec Pogacar et van der Poel dans la Cipressa. Mais l'Italie lui réussit quand même.

Aligné sur Tirreno-Adriatico, le coureur Lotto repart avec deux tops 10. Seul Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) passe devant lui sur la troisième étape entre Cortona et Magliano de' Marsi. Début avril, l'enchaînement avec À travers la Flandre se passe mal, De Lie est de nouveau malade, il lâche très vite et abandonne.

Le même scénario se répète… En 2024, malgré un très bon début de printemps, il renonce à sa première participation sur le Tour des Flandres et l'Enfer du Nord. Les jambes ne sont plus là, la fatigue s'intensifie, il sera diagnostiqué de la maladie de Lyme quelques jours plus tard. L'année suivante, il dépose son vélo lors de Gand-Wevelgem, pas en forme, il renonce une nouvelle fois aux Monuments qui sont pourtant plus taillés pour son profil.

Le staff prend la décision : pas de courses flandriennes. 2026 n'est toujours pas l'année de la première sur le Tour des Flandres. Malgré une reconnaissance du parcours, il n'est pas à 100%. La formation le laisse au repos en vue de Paris-Roubaix. Un mois plus tard, le retour se fait chez lui sur la Famenne Ardenne Classic.

Elle est là ! La fin du calvaire est arrivée. 218 jours plus tard, Arnaud de Lie relève les bras pour empocher sa 3e victoire sur cette course. Un sprint en mode patron et un doublé wallon avec la deuxième place de Jens Verbrugghe (NSN Development Team). Une victoire qui fait du bien au mental avant le Giro.

Mais c'est ici aussi qu'il attrapera un nouveau virus, l'empêchant de venir à la présentation des équipes en Bulgarie pour le Tour d'Italie. Un virus qui l'obligera une nouvelle fois à mettre pied à terre





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