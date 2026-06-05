Arnaud De Lie troisième du Tour de Wallonie : confiance retrouvée avant le Tour de France

Après sa troisième place au classement général du Tour de Wallonie et une victoire d'étape, Arnaud De Lie se montre satisfait de sa forme et aborde sereinement la fin de sa préparation en vue du Tour de France. Il détaille sa stratégie, ses regrets et ses prochains objectifs, tandis que Ben Oliver s'impose au général.

Le coureur belge Arnaud De Lie s'est exprimé après la conclusion du Tour de Wallonie, où il a terminé troisième du classement général et a remporté une étape.

Il a évoqué sa stratégie de course, ses regrets sur une opportunité manquée et sa satisfaction quant à sa forme actuelle en vue du Tour de France. Sa confiance est revenue grâce à ses performances, notamment sa capacité à bien passer les difficultés ardennaises. Il aborde maintenant la fin de sa préparation avec le Copenhagen Sprint et les championnats nationaux. Ben Oliver a quant à lui remporté la cinquième étape et le classement général de l'épreuve.

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