Arrêt brutal des concessions balnéaires de Knokke-Heist

Le Conseil d'État annule l'attribution des concessions balnéaires à Knokke-Heist. La commune lance une nouvelle procédure en attendant une décision d'ici l'été 2027.

L'administration communale de Knokke-Heist a officiellement interrompu le processus en cours concernant l'attribution des concessions pour les installations balnéaires. Cette décision administrative majeure intervient suite à un arrêt récent du Conseil d'État qui a annulé la précédente attribution. L'ensemble des candidats intéressés par ces emplacements doivent désormais préparer et soumettre un nouveau dossier complet pour participer à la nouvelle phase du processus.

Rupture juridique et annulation administrative

Le Conseil d'État a rejeté la méthode employée par la commune pour désigner les concessionnaires, obligeant ainsi les autorités locales à repartir de zéro. Cette invalidation juridique signifie que toutes les décisions prises précédemment sont considérées comme nulles et sans effet. Par conséquent, les entreprises et les entrepreneurs qui avaient déposé des candidatures doivent recommencer l'intégralité de leur démarche administrative. L'autorité publique reconnaît explicitement que son approche initiale présentait des vices de forme ou de fond aux yeux du plus haut tribunal administratif.

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Positions officielles et critères révisés

Bert De Brabandere, l'échevin compétent en la matière, a déclaré que la commune prendrait en compte toutes les observations émises par le Conseil d'État lors de la refonte du processus. Le responsable politique a souligné que le tribunal administratif interprète différemment certains aspects des documents de concession. Ces divergences portent spécifiquement sur le contenu et la portée du plan d'aménagement urbain relatif au secteur balnéaire et aux digues. Les critiques concernent également les clauses régissant la durée des sous-concessions ainsi que les conditions de participation exigées des candidats.

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Impact sur les candidats et avenir des établissements

Trente-six candidats avaient initialement déposé un dossier pour conquérir les vingt-six sous-concessions disponibles sur la plage. Parmi ces participants figure l'entrepreneur bien connu Marc Coucke, qui devra également soumettre une nouvelle offre. Bien que cette situation soit perçue comme une dure nouvelle pour les investisseurs ayant déjà engagé du temps et des ressources, la mairie insiste sur la nécessité d'une procédure juridiquement sûre. L'objectif affiché est de garantir une sécurité juridique solide pour tous les acteurs concernés avant tout lancement d'activité commerciale.

Calendrier prévisionnel et ambitions pour 2027

Le collège des bourgmestre et échevins souhaite présenter un règlement adapté des concessions balnéaires à la consultation du conseil communal avant la fin de l'année. L'approbation de cette nouvelle ligne directrice est la condition sine qua non pour initier la nouvelle procédure d'attribution. Malgré ce recul administratif, l'autorité maintient son ambition de mettre en place des installations balnéaires de qualité pour la saison estivale de 2027. Une préparation minutieuse est donc requise pour espérer respecter cet échéancier tout en respectant les exigences légales.