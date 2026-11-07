Arrêt d'un homme armé près de la Maison Blanche à Washington ciblant Donald Trump

Un Vénézuélien sans papiers a été interpellé à Washington pour avoir menacé d'assassiner Donald Trump. Trois armes et des munitions ont été saisies dans son véhicule.

Un homme armé a été interpellé jeudi soir dans la capitale américaine, Washington, à proximité immédiate de la Maison Blanche. Le Département américain de la Sécurité intérieure ( DHS) a confirmé que ce suspect affirmait vouloir commettre un attentat contre le président Donald Trump. Cette intervention a eu lieu vendredi, suite à la détection d'un comportement jugé suspect par les agents des services secrets américains.

Détails de l'interpellation et armes saisies

Le suspect, identifié comme un Vénézuélien dépourvu de titres de séjour valides, circulait dans un véhicule qui aurait été volé avant l'incident. Lors de l'approche des agents de sécurité, l'homme a indiqué entendre des voix lui ordonnant d'assassiner Donald Trump. Les enquêteurs ont découvert trois armes et des munitions à l'intérieur de la voiture de l'homme.

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Contexte sécuritaire et menaces précédentes

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump est la cible d'attentats. En juillet 2024, il avait été blessé lors d'un meeting électoral en Pennsylvanie, lorsqu'un homme avait ouvert le feu depuis un toit voisin avec une arme à longue portée. Plus tôt cette année, en avril, un homme armé avait fait irruption lors du dîner des correspondants à Washington.

L'individu de cette dernière attaque avait été maîtrisé par les services secrets. Ces événements récents soulignent la vigilance constante dont doit faire preuve le DHS et le Secret Service lors de la présence du président Trump dans des zones publiques sensibles de la capitale américaine.

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Réaction des autorités et prochaines étapes

Le Département américain de la Sécurité intérieure a déclaré que le suspect avait été arrêté. Les détails précis de ses intentions et les motivations derrière ses actions restent à confirmer. L'enquête se poursuit pour déterminer si le suspect était isolé ou s'il faisait partie d'un réseau plus large.

Les autorités ne commentent pas publiquement davantage pour le moment. La sécurité autour de la Maison Blanche reste renforcée. Les investigations se poursuivent pour déterminer s'il existe d'autres dangers potentiels liés à cette tentative d'attentat.

Impact sur la sécurité présidentielle

Cet incident rappelle la complexité de la protection du président des États-Unis. Les services de sécurité doivent faire face à des menaces variées, allant des tentatives isolées aux conspirations organisées. L'incident de Washington se situe dans un contexte où la sécurité présidentielle est une priorité nationale absolue.

La découverte d'armes et de munitions dans un véhicule volé suggère une préparation préalable. Les enquêteurs travaillent à reconstituer les mouvements du suspect dans les heures ayant précédé son interpellation. Cette information est cruciale pour comprendre comment il a pu approcher la zone de la Maison Blanche.