Steven Weyers de l'UZ Gand alerte sur les dangers de la Diane 35. Analyse des risques de thrombose et des vérités sur l'arrêt hormonal.

Steven Weyers, gynécologue à l'UZ Gand, met en garde contre l'interprétation erronée des tendances populaires concernant l'arrêt de la contraception orale. Bien que de nombreuses femmes partagent en ligne leurs expériences positives liées à l'abandon de la pilule, ces témoignages ne reflètent pas nécessairement une amélioration universelle de la santé. L'expert souligne que cette démarche peut entraîner des conséquences négatives significatives, notamment en matière de risque thrombotique et de planification familiale.

Actualité judiciaire et risques thrombotiques

La réalité médicale des contraceptifs hormonaux a été récemment rappelée par une affaire jugée devant le tribunal de Gand. Une jeune fille de 17 ans a subi une thrombose grave et a frôlé la mort après prescription du médicament Diane 35 par un médecin. Cette pilule n'est pas un contraceptif classique mais appartient à la troisième génération de contraceptifs hormonaux. Le risque de thrombose est deux fois plus élevé avec ces pilules de troisième génération qu'avec celles de la deuxième génération. Chaque année, environ 50 000 boîtes de Diane 35 sont vendues en Belgique.

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Baisse des prescriptions et opinions divergentes

Steven Weyers observe une nette diminution de l'usage de la pilule depuis dix à quinze ans. Le taux d'utilisation est passé de plus de 60 pour cent à 45 pour cent. Beaucoup de femmes commencent la pilule entre 15 et 18 ans et s'habituent rapidement aux effets secondaires sans les identifier correctement. Certains attribuent à tort la puberté une baisse de libido ou des humeurs instables. L'arrêt du traitement révèle alors ces effets cachés et procure un sentiment de libération à certaines utilisatrices.

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Vérités et mythes du detox hormonal

Cette sensation de mieux-être ne justifie pas des pauses répétitives ou des cures de detox. Chaque reprise du traitement augmente théoriquement le risque de thrombose, particulièrement durant les premiers mois. Arrêter et reprendre tous les deux ans accroît donc systématiquement les dangers pour la santé. Les effets secondaires reviennent immédiatement à la reprise du traitement. La pilule peut au contraire stabiliser l'humeur chez les femmes souffrant du syndrome prémenstruel.

Conséquences et alternatives médicales

L'abandon du contraceptif accroît le risque de grossesse non désirée de deux à trois fois. Pour les femmes de plus de 35 ans, le risque de cancer du sein et de thrombose augmente avec l'âge. Les médecins recommandent rarement la pilule comme premier choix après cet âge. Des alternatives comme le stérilet de cuivre ou hormonal sont privilégiées pour une contraception de longue durée sécurisée.