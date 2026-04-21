Arrestation à Liège : un jeune homme avoue le vol et la maltraitance cruelle de plusieurs chats

Un homme de 22 ans a été placé sous mandat d'arrêt à Seraing après avoir admis avoir volé et tué des animaux domestiques. Une enquête judiciaire est en cours pour faire toute la lumière sur ces actes de cruauté.

Une onde de choc a traversé les communes de Seraing et de Saint-Nicolas, situées dans la province de Liège , après la révélation d une affaire particulièrement sombre impliquant la disparition répétée de félins.

Le parquet de Liège a communiqué, ce mardi, l arrestation d un individu âgé de 22 ans, soupçonné d être l auteur de faits de maltraitance animale d une rare cruauté. L enquête, initiée suite à de nombreux signalements de propriétaires inquiets par la soudaine volatilité de leurs compagnons à quatre pattes, a permis de remonter rapidement la piste d un suspect déjà connu des services judiciaires.

Interpellé le lundi 20 avril, l homme est passé aux aveux lors de son audition, reconnaissant sans détour avoir subtilisé plusieurs chats dans les quartiers résidentiels concernés et avoir mis fin aux jours de l un d entre eux. Cette série d actes a suscité une vive émotion au sein de la population locale, les réseaux sociaux ayant servi de relais pour alerter sur la disparition inquiétante de ces animaux domestiques durant les semaines précédant l arrestation.

Le dossier a rapidement été pris en main par les autorités judiciaires, un juge d instruction ayant été mandaté pour diriger les investigations. Face à la gravité des faits dénoncés, le magistrat a délivré un mandat d arrêt à l encontre du suspect. L inculpé fait désormais face à des accusations lourdes, notamment pour vol et pour avoir commis, sans aucune justification, des actes ayant conduit à la mort ou à des souffrances inutiles sur des animaux.

Ces infractions, qui tombent sous le coup du Code wallon du bien-être des animaux, sont prises très au sérieux par la justice belge. Le cadre législatif actuel prévoit des sanctions sévères pour ce type de comportement, l auteur risquant une peine de réclusion pouvant atteindre dix ans, assortie d amendes astronomiques, allant jusqu à dix millions d euros. Ces chiffres témoignent de la volonté du législateur de réprimer avec fermeté tout acte de cruauté gratuite envers les êtres vivants, protégeant ainsi l intégrité des animaux contre la barbarie humaine.

L instruction est loin d être close, les enquêteurs cherchant désormais à déterminer si le suspect n est pas responsable d autres exactions qui n auraient pas encore été signalées ou identifiées. Le travail de vérification se poursuit afin de confronter les déclarations de l homme avec les éléments matériels recueillis sur le terrain. Les autorités appellent par ailleurs toute personne ayant constaté des éléments suspects ou disposant d informations complémentaires à se manifester auprès des services de police locaux.

Cette affaire met en lumière la nécessité d une vigilance accrue dans les quartiers et souligne l importance du bien-être animal dans notre société contemporaine. Tandis que l enquête suit son cours, le sentiment d incompréhension et de colère domine chez les résidents de Seraing et Saint-Nicolas, qui attendent que la justice passe et que toute la lumière soit faite sur ces actes barbares. Les associations de protection des animaux suivent également ce dossier de très près, rappelant que tout animal est un être sensible dont la vie doit être respectée et protégée en toutes circonstances, conformément aux valeurs éthiques et juridiques partagées par la collectivité.





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