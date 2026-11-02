Arrestation d'Omar Almaani à Anvers pour trouble à l'ordre public

L'activiste palestinien Omar Almaani a été placé en détention administrative à Anvers. Sa mobil-home a été saisie après son passage dans le quartier juif.

L'activiste palestinien Omar Almaani a été placé en détention administrative par la police d'Anvers en Belgique suite au passage de son mobil-home à carrosserie pro-palestinienne à travers le quartier juif de la ville. Cette intervention, survenue de la nuit de jeudi à vendredi, a conduit à la saisie immédiate du véhicule et à une procédure judiciaire administrative qui risque de durer jusqu'à six mois. Les autorités belges invoquent une perturbation de l'ordre public, une accusation vigoureusement rejetée par l'intéressé qui affirme n'avoir suivi que son GPS.

Contexte du déplacement et déclaration de l'activiste

Omar Almaani, un militant norvégien d'origine palestinienne qui voyage avec son chien depuis plusieurs mois à travers l'Europe dans un mobil-home orné de messages "Free Palestine", se trouvait en Belgique pour rendre visite à sa famille. Il avait récemment traversé le Monténégro, l'Albanie, la Serbie et la Grèce afin de sensibiliser l'opinion publique sur la situation humanitaire à Gaza. Almaani explique avoir voulu sortir les chiffres de la guerre des écrans pour les afficher dans l'espace public, indiquant le nombre de morts et de blessés, dont plus de cent membres de sa famille restés à Gaza.

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L'incident s'est produit lorsque l'activiste conduisait son camping-car vers Wilrijk, après avoir déposé un neveu près de la gare centrale d'Anvers. Il précise qu'il cherchait à rejoindre d'autres membres de sa famille à Sint-Niklaas. Selon lui, il n'avait aucune intention provocatrice et ignorait qu'il empruntait une route traversant le quartier juif. Il souligne que ses actions se déroulaient tard dans la nuit, vers deux heures du matin, ce qui contredit selon lui l'idée d'une tentative de nuisance diurne.

Position de la police et base légale de l'arrestation

Kim Bastiaens, porte-parole de la police d'Anvers, a confirmé que le véhicule avait été stoppé par une unité d'intervention après s'être maintenu de manière répétée dans le quartier historique. Les agents ont considéré que la présence du mobil-home, affichant une propagande politique, constituait une provocation susceptible de troubler la paix sociale. L'arrestation administrative vise spécifiquement à restaurer l'ordre public en neutralisant ce comportement jugé perturbateur sur le plan sécuritaire et communautaire.

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Cette mesure repose sur la loi relative aux missions de police (Wet op het politieambt), qui autorise les autorités à intervenir rapidement face à des actes troublant la tranquillité publique. La police a également procédé à la saisie administrative du mobil-home, une mesure conservatoire pouvant s'étendre sur une période maximale de six mois. La décision finale concernant le sort du véhicule revient à l'autorité administrative compétente, qui évaluera la nécessité de la confiscation au regard des infractions commises.

Conséquences immédiates et réaction diplomatique

La détention a eu des répercussions immédiates sur la vie d'Omar Almaani, qui s'est retrouvé sans abri après que les agents ont fouillé ses poches et interrogé son entourage sur un livre concernant un ancien leader politique assassiné. Il a passé la nuit en cellule avec ses trois neves, subissant un choc émotionnel important. Il décrit cette expérience comme une tentative de discréditation de sa personne, soulignant qu'il n'a jamais eu l'intention de répandre la peur dans ce quartier spécifique.

Face à cette situation, le militant a initié des démarches auprès de l'ambassade de Norvège, qui a déjà transmis une urgence au ministère norvégien des Affaires étrangères. Omar Almaani insiste sur le fait que cette arrestation ne l'empêchera pas de poursuivre son projet de conscientisation. Il maintient qu'il cherche à donner une voix aux Palestiniens silencieux et à dénoncer les pertes humaines, déclarant qu'il continuera ses actions dès qu'il pourra récupérer ses biens matériels et reprendre son itinéraire à travers l'Europe.