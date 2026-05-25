Arrestation d'un adolescent de 16 ans après la découverte d'un garçon de 12 ans mort sur les berges de la Vilaine à Rennes

Une enquête pour meurtre a été ouverte après que le corps d’un enfant de douze ans, retrouvé avec une serviette mouillée autour du cou, a été découvert sur les rives de la Vilaine. Un adolescent de seize ans a été arrêté, et les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer les responsabilités.

Les autorités de Rennes , ville située en Bretagne, ont procédé hier à l’arrestation d’un adolescent de seize ans à son domicile, suite à la découverte du corps sans vie d’un garçon de douze ans sur les rives de la Vilaine .

Selon le parquet, le jeune disparu portait une serviette mouillée serrée autour du cou, ce qui a immédiatement conduit à l’ouverture d’une enquête pour meurtre. La police a confirmé que des plongeurs ont été dépêchés dès le matin suivant la tragédie afin de fouiller les eaux et les berges à la recherche d’indices supplémentaires, mais aucune trace supplémentaire n’a encore été mise au jour.

L’adolescent de seize ans a été placé en garde à vue dès son interpellation, et les enquêteurs ont indiqué que les investigations se poursuivaient pour déterminer si d’autres personnes auraient pu être impliquées. Le soir du dimanche, aux alentours de seize heures quarante, un pêcheur de la région a alerté les secours après avoir entendu les sanglots d’un enfant près du bord du fleuve.

Malgré les recherches rapides de la brigade de sapeurs-pompiers, le corps du garçon a été découvert plusieurs minutes plus tard, caché dans une zone boisée qui bordait la rivière, à dix minutes à pied de la Place du Parlement‑de‑Bretagne, un lieu très fréquenté par les pêcheurs amateurs. Les premiers secours ont constaté un arrêt cardiaque irrémédiable, la tentative de réanimation s’étant avérée vaine.

Le témoignage d’un passant a confirmé que les parents du jeune garçon s’étaient rendus immédiatement sur les lieux dès qu’ils ont été informés du drame, intensifiant le sentiment de stupeur et de douleur au sein de la communauté locale. L’enquête du parquet, menée en collaboration avec les services de police judiciaire, explore plusieurs hypothèses, notamment la possible implication d’un tiers.

Le procureur a souligné que la présence d’une serviette mouillée autour du cou du mineur laisse supposer un acte volontaire, mais a rappelé que les investigations sont encore à leurs débuts et que chaque piste sera examinée en profondeur. Les autorités ont appelé la population à rester vigilante et à signaler tout comportement suspect ou toute information susceptible de faire avancer l’enquête.

En parallèle, les médias locaux ont rappelé l’importance de la prévention et de la protection des enfants dans les espaces publics, tandis que la ville de Rennes a annoncé le renforcement des mesures de sécurité le long des berges de la Vilaine pour éviter que de tels drames ne se reproduisent





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