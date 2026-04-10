Arrestation d'un journaliste de Novaïa Gazeta à Moscou : une nouvelle atteinte à la liberté de la presse en Russie

Oleg Roldouguine, journaliste de Novaïa Gazeta, placé en détention provisoire à Moscou. Son arrestation, motivée par des accusations de collecte et de diffusion illégales de données personnelles, suscite de vives inquiétudes quant à la liberté de la presse en Russie et met en lumière les risques encourus par les journalistes d'investigation.

Un tribunal de Moscou a ordonné le placement en détention provisoire pour un mois d' Oleg Roldouguine , un journaliste travaillant pour le média indépendant Novaïa Gazeta . L'arrestation de Roldouguine est intervenue la veille, suite à des perquisitions menées à son domicile et dans les locaux de la rédaction.

Selon les informations fournies par le tribunal Tverskoï, via un communiqué diffusé sur Telegram, les enquêteurs accusent Roldouguine et d'autres personnes non encore identifiées d'avoir procédé à une collecte et une diffusion illégales d'informations informatiques, incluant des données personnelles. L'affaire soulève de vives inquiétudes quant à la liberté de la presse et à la protection des journalistes d'investigation en Russie, notamment ceux qui enquêtent sur des sujets sensibles liés à la corruption et aux abus de pouvoir. L'arrestation de Roldouguine intervient dans un contexte de répression croissante contre les médias indépendants, exacerbée par l'offensive russe en Ukraine et l'instauration d'une censure militaire sévère. \Le journaliste d'investigation, Oleg Roldouguine, est connu pour ses enquêtes sur la corruption au sein des plus hautes sphères du pouvoir russe. Ses investigations portaient notamment sur des personnalités de premier plan comme l'ancien président Dmitri Medvedev et le dirigeant controversé de la République tchétchène, Ramzan Kadyrov. Face à ces accusations, Roldouguine a fermement clamé son innocence, affirmant que sa détention, prévue jusqu'au 10 mai, est injustifiée et qu'il n'a aucune intention de quitter le pays. Novaïa Gazeta, le média pour lequel il travaille et qui est une figure emblématique de la presse indépendante russe, a relayé ces déclarations. L'avocate de Roldouguine, Marina Andreïeva, a également réagi vivement, qualifiant l'enquête de dénuée d'éléments factuels et de motivations claires. Cette situation rappelle les nombreuses entraves et pressions auxquelles sont confrontés les journalistes d'investigation en Russie, ainsi que le climat de défiance généralisée envers les médias indépendants.\L'histoire de Novaïa Gazeta est jalonnée de combats pour la liberté d'expression et l'indépendance de l'information. Fondé en 1993, le journal a souvent été la cible des autorités russes en raison de ses enquêtes courageuses sur les violations des droits humains, la corruption et les agissements des élites politiques. Malheureusement, plusieurs journalistes du journal ont été assassinés, ce qui témoigne des risques encourus par ceux qui osent défier le pouvoir en place et révéler la vérité. La situation actuelle, avec l'arrestation de Roldouguine et la répression accrue contre les médias indépendants, est un nouveau signe de la dégradation de la liberté de la presse en Russie. Les organisations de défense des droits de l'homme et les défenseurs de la liberté d'expression suivent de près l'évolution de cette affaire, craignant qu'elle ne serve de prétexte pour museler davantage les voix dissidentes et réduire au silence les journalistes qui osent rendre compte de la réalité





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