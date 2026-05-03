Arrestation d'un suspect dans l'affaire d'extorsion de HiPP en Autriche

La police autrichienne a arrêté un homme de 39 ans accusé d'avoir mélangé du poison à rat dans des pots de nourriture pour bébés de la marque HiPP dans le cadre d'une tentative d'extorsion de 2 millions d'euros.

Dans le cadre de l'enquête sur l'extorsion visant le fabricant de produits pour bébés HiPP, la police autrichienne a arrêté un suspect. Le parquet de la ville d'Eisenstadt a confirmé cette information.

L'homme de 39 ans aurait mélangé du poison à rat dans des pots de nourriture pour bébés afin d'extorquer 2 millions d'euros à l'entreprise. Le mois dernier, il a été révélé qu'un auteur inconnu avait ajouté du poison à rat dans plusieurs pots de nourriture pour bébés de la marque allemande HiPP. La première découverte a eu lieu dans une filiale Spar dans l'État oriental de Burgenland, où un pot contenant 15 microgrammes de poison à rat a été retrouvé.

Les conséquences d'une consommation de ce produit restent indéterminées. Au total, cinq pots empoisonnés ont été découverts en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie. En guise de précaution, les supermarchés ont retiré le produit de la vente. Pour les clients belges, il n'y a jamais eu de danger.

Selon les premières investigations des autorités, il s'agit d'une tentative d'extorsion contre l'entreprise. La police n'a pas encore communiqué sur l'identité de l'homme arrêté ni sur ses motivations pour cette extorsion. Les autorités autrichiennes ont lancé une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire. HiPP, l'un des plus grands fabricants de produits pour bébés en Europe, a immédiatement réagi en renforçant les contrôles de qualité et en collaborant étroitement avec les forces de l'ordre.

Les consommateurs ont été invités à vérifier les numéros de lot des produits achetés et à signaler tout incident suspect. Cette affaire a suscité une vague d'inquiétude parmi les parents, qui se demandent comment un tel incident a pu se produire dans une industrie aussi réglementée. Les experts soulignent que les contrôles de sécurité dans le secteur alimentaire sont généralement très stricts, ce qui rend cet incident d'autant plus choquant.

La police autrichienne a indiqué que l'enquête se poursuivait activement et que d'autres arrestations ne pouvaient être exclues. Les autorités ont également appelé à la prudence et à la vigilance, invitant les consommateurs à ne pas paniquer mais à rester attentifs aux mises à jour officielles. Cette affaire met en lumière les vulnérabilités potentielles des chaînes d'approvisionnement alimentaire et la nécessité de renforcer les mesures de sécurité pour protéger les consommateurs, en particulier les plus jeunes





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