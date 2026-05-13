Arrestation d'un trafiquant de drogue connu d'Anvers : essentielle

Une arrestation ratée est venue au bout chez un trafiquant de drogue connu d'Anvers, qui s'était réfugié dans un hôtel de luxe depuis son dernier extradition.

Un trafiquant de drogue basé à Anvers a été arrêté mi-novembre dans un hôtel de luxe au sud de l'Espagne, a annoncé mercredi la police d' Anvers .

L'individu de 33 ans originaire du quartier anvertois de Borsbeek figurait en effet sur un mandat d'arrêt européen depuis plus de deux ans. Il avait été reconnu coupable en avril 2024 de trafic de stupéfiants et condamné à cinq ans de prison. De mars 2021 à mai 2022, il a aidé à l'importation et à l'exportation de cocaïne et de méthamphétamine cristalline, via le port d'Anvers où il occupait le rang de planificateur.

Il a ainsi transporté 778 kilos de cocaïne et 59 colis de méthamphétamine cristalline. Il a finalement été arrêté le 6 mai alors qu'il se trouvait dans un hôtel de luxe à Marbella, sur la Costa del Sol. Les autorités judiciaires belges ont demandé son extradition à leurs homologues espagnols





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